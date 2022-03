Chi è il Dottor Lemme, creatore della Dieta Lemme

Milano, 17 Marzo 2022. Alberico Lemme, comunemente noto come Dottor Lemme, è l’ideatore della Dieta Lemme, un piano alimentare rivoluzionario che il suo stesso creatore preferisce definire una vera e propria Filosofia Alimentare più che una dieta.

La Dieta Lemme, come la chiamano tutti, è in realtà un metodo innovativo distante dal concetto ordinario di dieta piena di restrizioni, fatica e sacrificio.

“Non si calcolano le calorie - dichiara il Dottor Lemme, durante un’intervista alla Gazzetta - ho dimostrato in modo scientifico che la caloria applicata all’alimentazione è una bufala. Non si fa attività fisica: fa bene, ma non serve per dimagrire. Si mangiano anche i grassi perché non fanno aumentare di peso anzi, usati in chiame biochimica in funzione ormonale, fanno dimagrire”, spiega il Dottor Lemme illustrando il suo metodo, che lui stesso preferisce chiamare “Viaggio culinario con Lemme” piuttosto che “Dieta Lemme”.

La Dieta Lemme non è una dieta, ma un viaggio culinario

Parlando della sua filosofia alimentare il Dottor Lemme ribadisce fermamente che non si tratta di una dieta anche se comunemente chiamata Dieta Lemme, ma di un “Viaggio culinario”. Infatti, come racconta lui stesso:

“Sono ammessi tutti i tipi di cottura, frittura inclusa. Non si pesa nulla, si mangia a sazietà solo quello che piace, acquistando i prodotti nel negozio di fiducia. Non ci sono integratori, né farmaci, né tisane, né beveroni. Non si fa nessun sacrificio: non la chiamo ‘Dieta Lemme’, ma ‘Viaggio culinario con Lemme”.

Un programma alimentare che ha già aiutato più di 40mila persone a sconfiggere; sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, bulimia, anoressia e molto altro, tra cui 2000 fra medici e dietologi, che hanno confermato la validità del metodo. Metodo senza controindicazioni, che può essere seguito anche da bambini, donne incinta, che allattano, giovani, adulti e anziani, senza alcuna limitazione.

La filosofia alimentare dietro la Dieta Lemme, spiegata dal Dottor Lemme

Durante l’intervista alla Gazzetta, una delle numerose testate dove il Dottor Lemme è stato invitato a presentare la sua filosofia alimentare, il Farmacista Consulente Alimentare ha raccontato come è nata questa scuola di pensiero fondata sulla biochimica alimentare.

“Dopo 10 anni di studi e ricerche sulla biochimica alimentare - racconta il Dottor Lemme alla Gazzetta – nel 2000 ho aperto a Desio l’Accademia di Filosofia Alimentare. Da allora ho fatto dimagrire migliaia di persone al ritmo di 10 chili al mese.” Un risultato strabiliante, che ha attirato sul Dottor Lemme una serie di critiche da parte di chi considerava questo ritmo come sprovveduto e alla quale Lemme ha risposto con i fatti.

Il Dottor Lemme è infatti laureato in Farmacia e grazie ai suoi approfonditi studi ha creato la nuova professione di Farmacista Consulente Alimentare, figura legalmente riconosciuta dallo Stato italiano. La sua Filosofia Alimentare è frutto di approfondite ricerche che hanno portato all’apertura dell’Accademia grazie alla quale il Dottor Lemme insegna questo pensiero attraverso seminari e corsi di cucina oltre a produrre cibi sani e naturali per i suoi clienti.

E a chi lo accusa che la Dieta Lemme sia solo l’ennesimo piano che da risultati a breve termine, ma poco duraturi, il Dottor Lemme ribadisce che non è una dieta, ma un metodo educativo che se seguito non porta a ricadute come avviene spesso nella maggior parte delle diete restrittive.

Con la sua filosofia il Dottor Lemme insegna alle persone “a mangiare quello che piace senza ingrassare. Il paradosso – dice lui stesso – è che per ingrassare dovrebbero mangiare quello che non piace. Educo a mangiare bene, a sazietà e dimagrire in salute, rispettando la vita sociale e lavorativa: così è certo che non si riprenderanno più i chili persi”.

La Fabbrica del Benessere e il Ristolemme del Dottor Lemme

Oltre ad aver fondato la sua Accademia a Desio, il Dottor Lemme ha aperto La Fabbrica del Benessere; un solido alleato di coloro che vogliono seguire un piano equilibrato, ma si scontrano con il fattore tempo.

Grazie a processi di surgelazione criogenica, il Dottor Lemme mette a disposizione dei suoi clienti moltissimi piatti, tutti rigorosamente studiati per equilibrare gusto e salute. La tecnica criogenica consente di surgelare i piatti senza alterare le proprietà nutritive e organolettiche (fragranza, consistenza, colore, odore, ecc.) dell'alimento fornendo a chiunque la possibilità di un pasto pronto in poco tempo.

Tutti i piatti della Fabbrica del Benessere del Dottor Lemme sono acquistabili sul sito www.filosofialimentare.it

Il Ristolemme, il rivoluzionario ristorante del Dottor Lemme

E per chi ama mangiare fuori, il Dottor Lemme ha aperto il Ristolemme, ristorante unico nel suo genere, guidato da un nuovo concetto di ristorazione che mette al primo posto la salute e che vuole rieducare il commensale ai sapori di chi si avvicina a questa nuova filosofia del mangiare secondo cui: “Mangiare al ristorante non è più l’equivalente di danneggiarsi arterie, fegato e fianchi, ma l’esatto contrario”.

Come spiegato dallo stesso Dottor Lemme il Ristolemme è quindi “l’unico ristorante al mondo dove si mangia per dimagrire e non solo: ci si cura con il cibo. Dove si ama sé stessi”.

