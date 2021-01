Chi è Pietro Benassi, il diplomatico scelto da Conte per delega agli 007

(Adnkronos)

Su proposta del premier Giuseppe Conte, il Cdm ha nominato Pietro Benassi sottosegretario alla presidenza del Consiglio affidandogli la delega ai servizi. Romano, 63 anni a giugno, Benassi è stato ambasciatore a Berlino fino a giugno del 2018, prima di essere chiamato a Palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte come suo consigliere diplomatico.

Leggi anche Governo, a Benassi delega servizi

Forte del suo rapporto con Angela Merkel, ha avuto un ruolo fondamentale nell’avvicinare Conte alla cancelliera tedesca, cementando un rapporto grazie al quale la Germania è stata solidamente dalla parte dell’Italia nella difficile trattativa sul Recovery Fund a Bruxelles l’estate scorsa. Ed è stato l’ambasciatore ad avere avuto ancora un ruolo di primo piano nel portare il premier a sostenere la cosiddetta maggioranza Ursula per la nascita dell’attuale Commissione europea.

Ex ambasciatore a Tunisi ed ex capo di gabinetto dell’allora ministro degli Esteri Emma Bonino, Benassi è entrato in carriera diplomatica nel 1984, ricoprendo incarichi, tra gli altri, all’Avana, Varsavia, Bruxelles. In quanto consigliere diplomatico di Conte, era anche sherpa del G7 e del G20, di cui l’Italia ha appena assunto la presidenza. Benassi è sposato e ha due figli.