Chi paga le parcelle dell’avvocato di Sam Bankman-Fried?

Non solo il crack di FTX, ma anche le parcelle degli avvocati. L’ex CEO della piattaforma, Sam Bankman-Fried torna a far parlare di sé. Stando a quanto riportato da “Forbes”, tra le riviste di economia più lette in tutto il mondo, SBF non starebbe pagando di tasca propria le parcelle del suo avvocato difensore. La copertura delle spese processuali, che ammontano a diversi milioni di dollari, sarebbe infatti garantita da fondi detenuti da Alameda, impresa fintech coinvolta nel collasso di FTX e attualmente in concordato fallimentare.