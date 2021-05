Chiara Ferragni a Palazzo Pitti, selfie tra Canova e Raffaello

A 10 mesi di distanza dalla suo shooting agli Uffizi, Chiara Ferragni visita Palazzo Pitti nella giornata fiorentina trascorsa tra musei. L'imprenditrice digitale, oggi a Firenze, dopo aver incontrato in palazzo Vecchio il sindaco di Firenze Dario Nardella, si è presentata insieme al primo cittadino e all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi, all'ingresso dell'ex reggia medicea: ad accoglierla, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. Un'ora e mezzo la permanenza di Chiara Ferragni nel Palazzo: in particolare, il direttore, nelle vesti di cicerone, l'ha condotta alla scoperta delle sale che accolgono il Tesoro dei Granduchi e dei dipinti e sculture della Galleria Palatina.

C'è poi stato un momento nel luogo dove è nata il pret-a-porter, la Sala Bianca, ed una sosta finale sulla terrazza affacciata sulla bellissima veduta del cuore della culla del Rinascimento. In particolare, l'imprenditrice digitale ha ammirato il grande affresco di Giovanni di San Giovanni (Tesoro dei Granduchi) e, in Palatina, i capolavori di Raffaello come la Madonna della Seggiola e La Velata; Chiara Ferragni si è poi scattata un selfie di fronte alla Venere italica di Canova, sempre in Palatina, e concessa una foto insieme ad Eike Schmidt, davanti al famosissimo ritratto di Leone X di Raffaello.