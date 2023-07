Chiara Ferragni e Fedez, nuova casa sul Lago di Como: le prime foto

Una villa sul lago di Como. Chiara Ferragni realizza il suo sogno e con alcune foto pubblicate su Instagram mostra il nuovo acquisto della famiglia Ferragnez. Secondo il settimanale 'Chi', che per primo aveva dato l'indiscrezione, si tratta di una villa d’epoca dal valore di 5 milioni di euro nel piccolo borgo di Pognana Lario, di fronte alla casa che da oltre 20 anni è il buen retiro di George Clooney. "Our dream", la breve ma illuminante didascalia alle foto pubblicate sul profilo che la mostrano seduta sul materassino giallo di un lettino a pochi passi da una piscina a sfioro. E poi ancora si vede l’outdoor con un grande tavolo esterno e sedie per organizzare pranzi in famiglia; un elegante salone sui toni del bianco e beige e parquet a spina di pesce; una cameretta con due letti blu e carta da parati in tinta.