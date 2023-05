Chiara Liguori, Dalla Mente Ai Piedi: il Bestseller su come usare la Mindfulness per ritrovare salute e benessere

Milano, 16.05.2023 – Convivere quotidianamente con stanchezza cronica, gambe gonfie e pesanti, piedi freddi, crampi notturni, dolori articolari, ritenzione, edemi e capillari fragili rende davvero difficile lavorare e condurre un’esistenza felice ed appagante. Eppure invertire la rotta è possibile: basta migliorare le nostre abitudini quotidiane grazie alla Mindfulness.

Per tutti coloro che lavorano sempre in piedi e desiderano ritrovare il benessere perduto, esce oggi il libro di Chiara Liguori “DALLA MENTE AI PIEDI. Il Metodo Completo Ed Efficace Per Ridare Benessere Ed Energia Alle Persone Che Lavorano Sempre In Piedi” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per usare i pensieri positivi come strumento per vivere una vita salutare e appagante.

“Con il mio libro accompagno i lettori passo dopo passo nel processo di cambiamento delle proprie abitudini nocive, analizzando a fondo i motivi che rendono al giorno d'oggi particolarmente complicato mantenersi in salute. Vado inoltre a spiegare le problematiche specifiche di chi lavora in piedi, le tecniche di rilassamento e le pratiche di meditazione basate sulla Mindfulness e infine i benefici che derivano da una corretta alimentazione e dall'esercizio fisico” afferma Chiara Liguori, autrice del libro. “In ogni capitolo, inoltre, propongo e spiego nel dettaglio numerosi esercizi, affinché i lettori siano in grado di passare subito dalla teoria alla pratica: questo permette loro di ottenere tangibili miglioramenti, tenendo viva la motivazione e favorendo l'autostima e la fiducia in se stessi”.

Secondo l’autrice, la pratica quotidiana è fondamentale in quanto il cambiamento di un'abitudine è un processo che richiede tempo, pazienza e impegno. Per questo motivo ha cercato di proporre per ogni argomento numerose alternative, proprio per permettere ad ognuno di trovare quella più adatta alle proprie esigenze e alla propria personalità.

“Il libro di Chiara Liguori nasce dal desiderio di aiutare le persone che lavorano in piedi ad affrontare le difficoltà che la permanenza prolungata in posizione statica eretta porta con sé” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Trovo quindi importante far conoscere un metodo completo ed efficace che permetta di migliorare la salute e il benessere di chi lavora in piedi, grazie ad un graduale cambiamento del proprio stile di vita, che coinvolge non solo il fisico, ma anche i pensieri e le emozioni di chi lo compie”.

“Sono entrata in contatto con Giacomo Bruno grazie ad un suo libro. Mai avrei pensato che il suo manuale avrebbe totalmente stravolto la mia vita. L'ho letto tutto d'un fiato in meno di due giorni, in quel libro c'era esattamente tutto ciò di cui avevo bisogno per ripartire con la mia attività” conclude l’autrice. “Grazie all'aiuto, all'incoraggiamento e ai preziosi consigli di tutto lo staff Bruno Editore, che mi ha seguito costantemente in ogni fase, sono riuscita non solo a portare a termine il libro, ma soprattutto a compiere un meraviglioso viaggio di crescita personale che mi ha permesso di creare un personal brand perfettamente in linea con le mie aspirazioni”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3n6TxYP

Chiara Liguori nasce a Trieste il 16 maggio 1972. Sin da bambina, adora leggere, dedicarsi ad attività all’aria aperta e vivere esperienze a stretto contatto con la natura. Le vicissitudini della vita, la costringono più volte a reinventarsi lavorativamente, ma ogni esperienza è caratterizzata da un comune denominatore: lavorare sempre in piedi. Per risolvere le problematiche alle gambe causate dal rimanere in piedi per tutta la giornata, inizia un percorso di cambiamento profondo delle proprie abitudini, avvicinandosi al mondo dei rimedi naturali, delle tecniche di rilassamento e della Mindfulness. Ha conseguito il diploma di Facilitatore in Mindfulness e completato il percorso AMPT (Advanced Mindfulness Professional Teacher Training) presso l’ente di formazione Mindfulness Educators. È istruttore Mindful Eating A.I.O.C (Accademia Istruttori e Operatori Certificati). Il suo obiettivo è quello di permettere a tutti i lavoratori sempre in piedi di migliorare la salute e il benessere delle gambe e di compiere un meraviglioso viaggio alla scoperta della versione migliore di se stessi. Sito web: www.libramens.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it