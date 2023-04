Chicchi di caffè coltivati su Marte, la campagna green di Lavazza

Chicchi di caffè coltivati sul Pianeta Rosso per raccontare l’importanza di tutelare le risorse preziose della Terra. Lavazza, azienda italiana attiva nella produzione di caffè, presenta ¡Marte! For Another Planet: un caffè che cresce su Marte. Una finzione che richiama in modo scherzoso la gamma dei prodotti ¡Tierra! di Lavazza, allo scopo di sensibilizzare le persone sull'importanza del rispetto per il nostro Pianeta. Il progetto, lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Terra, prevede un video di presentazione del prodotto che intende sottolineare l'impegno di Lavazza nella formazione dei coltivatori di caffè, ponendo l’accento sulle procedure agricole sostenibili e sulla salvaguardia dell’unico pianeta sui cui questa pianta cresce: la Terra.

La digital activation porta gli utenti su Marte mostrando chicchi rossi che appaiono coltivati in un ambiente marziano. Proprio quando ¡Marte! sembra reale, il video svela che si tratta di una possibilità ancora remota. La nuova campagna, che gioca su suspence e ironia, vuole ribadire il sostegno di Lavazza ai coltivatori di caffè attraverso la promozione di buone pratiche agricole per contrastare le conseguenze del riscaldamento globale, con l’auspicio che questo scenario extra-terrestre non diventi realtà in tempi brevi.

Il progetto ¡Marte! For Another Planet fa parte di una strategia di comunicazione full digital ideata da Publicis Italy / Le Pub e segue la visione di Lavazza nel privilegiare il patrimonio economico, umano, ambientale e culturale dei Paesi con cui lavora. Negli anni, il Gruppo ha messo in atto un piano d'azione completo, che comprende anche la riduzione dell'impronta di carbonio, mentre attraverso la Fondazione Lavazza promuove pratiche agricole sostenibili e supporta iniziative all’insegna della sostenibilità e della responsabilità economica, sociale e ambientale all’interno delle comunità caffeicole locali in tutto il mondo.

“L’attenzione alla sostenibilità fa parte del percorso aziendale di Lavazza. Coinvolgere e sensibilizzare quante più persone possibili al rispetto dell’ambiente, attraverso una comunicazione originale e innovativa, è la strategia che ci distingue da anni - osserva Carlo Colpo, Marketing Communication Director and Brand Home Director del Gruppo Lavazza - Con questa campagna digitale, lanciata nella Giornata Internazionale della Terra, abbiamo voluto giocare con il nostro pubblico, attraendolo su un territorio inaspettato, extraterrestre, al fine di promuovere messaggi di responsabilità sociale e condivisione di buone pratiche, due attività che Lavazza porta avanti da tempo”.

“Questo progetto di comunicazione si inserisce, infatti, nella strategia Blend for Better, la linea editoriale che racconta la sostenibilità di Lavazza, un piano che si snoda, oltre che in Italia, in circa 15 Paesi all’estero, e che ha al centro i progetti di comunicazione che raccontano l’impegno di Lavazza in ambito sostenibilità e quindi l’operato della Fondazione Lavazza, braccio operativo che agisce sia nel mondo del caffè, affrontando temi come le pratiche agricole sempre più sostenibili, ma anche l’aspetto più sociale nei territori di origine e nei luoghi vicino a noi anche con partner esterni come Save the Children”, aggiunge Colpo.

Da gennaio 2023, a seguito di una gara, Le Pub è stata ufficialmente nominata partner globale per la strategia e le attività social di Lavazza. "Siamo entusiasti e onorati di collaborare con uno dei brand italiani più conosciuti al mondo. Il Gruppo Lavazza ha una ricca storia di eccellenza fatta di innovazione costante e di slanci verso il futuro, ed entrambi condividiamo questa affinità di valori. ¡Marte! For Another Planet è la testimonianza della forza dell’intuizione creativa nel trovare nuove modalità di connessione con le persone e i consumatori, partendo da insight rilevanti per raccontare con autenticità e immediatezza le iniziative sostenibili portate avanti dal brand", aggiunge Bruno Bertelli, Global Ceo Le Pub, Global Cco Publicis Worldwide e Cco Publicis Groupe Italy. La campagna globale sarà live sulle piattaforme digital e social del brand a partire dal 22 aprile, in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale della Terra.