"In questo osservatorio abbiamo potuto apprezzare la crescita di Più Mutui Casa negli ultimi 10 anni". Lo spiega Carlo Chidini, presidente di Più Mutui Casa, al termine della presentazione dell'osservatorio Temporeport 2023. "Concludiamo un 2022 significativo per noi con 868 milioni di erogato e raggiungiamo la quota di 300 collaboratori. Questo ci fa ben sperare per costruire un'azienda ancor più solida e prestazionale", conclude Chidini.