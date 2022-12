A Maglianico. Dalle prime informazioni sembra che il delitto sia maturato in ambito familiare

Una donna è stata uccisa da un colpo di arma da fuoco in casa a Miglianico, in provincia di Chieti. Dalle prime informazioni sembra che il delitto sia maturato in ambito familiare. Sul posto i carabinieri della compagnia di Ortona e il magistrato.