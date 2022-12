CHiQ cresce rapidamente nel settore delle lavatrici grazie alle ottime performance in Australia e in Europa

ZHONGSHAN, Cina, 8 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Nel 2022, CHiQ ha lanciato la sua linea di lavatrici in Australia, Europa e Sud-Est asiatico. Da allora, le vendite di diverse linee di lavatrici, tra cui i modelli a ventola e a tamburo, sono aumentate in modo notevole. Come componente chiave della strategia smart home del marchio, il lancio delle lavatrici nei principali mercati completa la disponibilità dell'intera gamma di elettrodomestici CHiQ al di fuori del suo mercato domestico in Cina, rafforzando ulteriormente la sua competitività.

Dall'inizio dell'anno, CHiQ ha continuato a espandere le sue partnership strategiche nei mercati chiave. Inoltre, differenziandosi dai prodotti concorrenti grazie a un design ultra-sottile che si adatta perfettamente a qualsiasi arredamento e al lavaggio e controllo intelligenti con un solo tasto, le lavatrici CHiQ sono già un punto di riferimento sulle principali piattaforme commerciali globali e sono ampiamente accettate dagli acquirenti di tutto il mondo. In Australia, le lavatrici CHiQ sono ampiamente disponibili sia nelle catene di negozi fisici che sulle piattaforme di e-commerce, tra cui Betta,AOL, The Good Guys e JB Hifi. In Europa, dove CHiQ ha lanciato le sue lavatrici in Francia, Germania, Italia, Spagna e Polonia, la gamma di prodotti si colloca tra i principali marchi di elettrodomestici più venduti sulla principale piattaforma di e-commerce Amazon.

La rapida crescita di CHiQ è guidata dalla continua ottimizzazione dei suoi investimenti nell'ecosistema delle lavatrici. CHiQ ha realizzato una linea di prodotti diversificata di lavatrici automatiche e a tamburo, oltre a unità inverter intelligenti, studiando a fondo le aspettative degli utenti e seguendo attentamente le tendenze del mercato, per accelerare l'innovazione tecnologica e gli aggiornamenti dei prodotti.

Le lavatrici a tamburo CHiQ sono note per il loro design ultrasottile e dal grande diametro interno, supportato dalla tecnologia SPACE PRO. Il cestello della lavatrice CHiQ, profondo 487 mm, consente di ottenere un corpo ultrasottile e salvaspazio, che evita le sfide poste dalle unità grandi e pesanti che richiedono molto spazio. Grazie al suo design sottile ed elegante, l'unità si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. I modelli di ventole di CHiQ dimostrano la competitività del marchio nelle tecnologie di base, tra cui il lavaggio e il controllo intelligente con un solo tasto, l'ampio diametro interno con spazio sufficiente per il lavaggio e l'anti-avvolgimento per una maggiore protezione.

Forte delle sue capacità tecnologiche nell' IoT, nell'intelligenza artificiale, nei big data e nel 5G, l'azienda continua a offrire agli utenti un'esperienza superiore, grazie alla suite completa di elettrodomestici innovativi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964326/changhong.jpg

