Chirurgo plastico in Sicilia: a chi affidarsi per il Day Surgery

Palermo, 16 Febbraio 2023 - C’è un vero e proprio boom di interventi estetici; oggi la chirurgia e medicina estetica non sono più taboo e che si tratti di piccoli interventi al viso fatti in modalità ambulatoriale o interventi chirurgici più impegnativi, c’è sempre una cosa da tenere a mente: affidarsi ad equipe di professionisti. Quando si parla di chirurgia, anche estetica, la qualità dei materiali utilizzati, la pulizia e soprattutto la professionalità possono fare la differenza. Non commettere l’errore di prendere sotto gamba l’intervento, seppur di chirurgia plastica, sempre di bisturi si tratta! Se stai cercando un chirurgo plastico in Sicilia, il dottor Filippo Daniele Clemente con la sua clinica d’eccellenza in Sicilia offre un supporto concreto ai propri pazienti.

Chi è il Dottor Filippo Daniele Clemente

Dopo aver conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti all’Università di Palermo, si è abilitato alla professione di Medico Chirurgo e, successivamente, specializzato in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. In pochissimi anni è diventato un punto di riferimento per il settore e le numerose testimonianze lo descrivono come attento, preparato, empatico ma soprattutto meticoloso.

Il suo scopo è quello di donare serenità ai pazienti, aiutandoli a ritrovare equilibrio ed armonia attraverso interventi di chirurgia plastica con cui va a riparare e ricostruire eventuali difetti o medicina estetica con cui interviene per migliorare l’aspetto o rimodellare il corpo. Tra i trattamenti effettuati troviamo lifting, blefaroplastica, otoplastica e rinoplastica al viso, liposuzione e liposcultura , addominoplastica o lifintg alle cosce e ancora mastoplastica additiva con protesi o riduttiva, lifting al seno, lipofilling al seno, al naso ed ai glutei, brachioplastica, trattamento della ginecomastia e molto altro ancora. Ogni intervento viene effettuato dopo una visita medica, dopo aver valutato le opzioni e solo quando il paziente è davvero convinto. Una equipe professionale e composta da molte figure sanitarie esegue tutte le procedure necessarie per garantire al paziente le migliori e più sofisticate tecniche di intervento, grazie non solo alle competenze del chirurgo ma anche alle nuove tecnologie delle modernissime sale chirurgiche private presso il day surgery di ultima generazione.

Day surgery: di cosa si tratta e quando è consigliata

Affidarsi solo ad esperti della salute è importantissimo. Il Dottor Filippo Daniele Clemente ha inaugurato a Castelvetrano sale operatorie perfette per il day surgery; si tratta di strutture dove poter eseguire trattamenti ed interventi con dimissioni in giornata o con una notte di degenza. Il day surgery con annessi 4 posti di degenza è stato realizzato presso il complesso del Vanico e della Casa di Cura Vittoria, conosciuti da sempre per la storicità sulla Riabilitazione in Sicilia.

In Chirurgia Estetica, il "day surgery" permette al paziente di essere sottoposto ad anestesia o sedazione, ma, al termine dell'intervento la persona è in grado di tornare a casa lo stesso giorno. Il day surgery può essere utilizzato per una vasta gamma di procedure estetiche, ma è bene parlare con il chirurgo per capirne la fattibilità; la sua applicabilità dipende dal tipo e dalla complessità dell'intervento, dallo stato di salute del paziente e da altri fattori; è importante che il paziente discuta con il proprio chirurgo estetico sui rischi e benefici di un intervento in day surgery e che sia pienamente consapevole di ciò che implica anche nel post-operatorio.

Quando dovresti valutare una visita con un chirurgo plastico

Se stai considerando la chirurgia plastica, è importante parlare con un chirurgo plastico qualificato per discutere sulle opzioni, i rischi e le possibili complicazioni ma soprattutto è fondamentale avere aspettative realistiche, puntare a migliorarsi e non a somigliare ad altre persone. Detto ciò, quando dovresti valutare una visita specialistica? Molte persone scelgono di sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per migliorare l'aspetto di una parte del loro corpo, come il naso, il seno o il corpo, altre nascono con difetti che possono essere corretti con la chirurgia plastica. C’è anche chi utilizza la chirurgia plastica per correggere i danni causati da lesioni, malattie o interventi chirurgici precedenti ed infine alcune persone hanno bisogno di correzioni chirurgiche a causa di condizioni mediche come la perdita di peso eccessiva o l'invecchiamento.

Ma trattandosi di medicina estetica, c’è anche chi si rivolge ad uno specialista per poter mettere sul piatto un difetto che rende fragile la propria sicurezza: andare ad intervenire per poter migliorare il benessere è la mission principale dei medici specializzati in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica e tra loro, in prima fila, c’è il dottor Filippo Daniele Clemente che desidera prendersi cura del benessere fisico e psicologico dei propri pazienti. Insomma, i motivi sono differenti per poter richiedere un ritocchino ma il boom di ritocchi estetici dimostra come sempre più persone vogliano prendersi cura di sé.

