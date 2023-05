Chiuso il contenzioso con Attel Finance

Milano, 5 Maggio 2023 - Chiuse le controversie legali con Attel Finance; la società finanziaria svizzera rinuncia ai contenziosi promossi contro Manfredi Lefebvre negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Svizzera, in Lussemburgo e nel Principato di Monaco. Il contenzioso tra Manfredi Lefebvre e Attel Finance ha origine nel 1993, quando la società svizzera ha chiesto al nobile miliardario di pagare un debito di due milioni e 700 mila euro da lui fermamente contestato come dovuto.

In passato vi era stata la diffusione di annunci di offerta pubblica di cessione del credito. Contrariamente a quanto affermato nell’Annuncio, in tutti i paesi dove Attel ha intrapreso azioni giudiziarie, la pretesa creditoria è sempre stata respinta o comunque non accolta. La notizia della recentissima chiusura dei contenziosi con la rinunzia di Attel alle domande proposte in mezzo mondo, pone fine al conflitto tra Manfredi Lefebvre e Attel Finance, con le due parti che hanno dichiarato di non pretendere nulla vicendevolmente l’una dall’altra per qualsivoglia titolo o ragione.

Chi è Manfredi Lefebvre?

Manfredi Lefebvre, nato a Roma, è il discendente di una famiglia di imprenditori e di grandi professionisti. Manfredi Lefebvre avvia la sua carriera mentre sta ancora concludendo gli studi e da qui inizia il viaggio che lo porterà a diventare un importante imprenditore e filantropo di livello internazionale.

Una delle tappe fondamentali della carriera lavorativa di Manfredi Lefebvre è la creazione della Silversea Cruises, compagnia di navigazione specializzata in crociere di lusso con sede a Monaco. Manfredi Lefebvre fonda tale compagnia nel 1994: il varo della prima nave, la Silver Cloud, sancisce la nascita di una compagnia di crociere assolutamente nuova e rivoluzionaria, dedicata al segmento più alto del mercato. La società, presieduta inizialmente dal padre, passa poi interamente sotto il comando di Manfredi Lefebvre.

Manfredi Lefebvre ha rivoluzionato il mercato delle crociere con la formula della crociera all-inclusive. Attualmente la società dispone di otto navi da crociera, ognuna delle quali trasporta dai 100 ai 540 passeggeri, dedicate a crociere lunghe, da sei mesi a un anno, per una clientela molto esclusiva.

Manfredi Lefebvre a capo della Silversea Cruises, azienda leader nel settore dei viaggi di lusso

Manfredi Lefebvre ha dato fin da subito un taglio internazionale al progetto Silversea, pur mantenendo ben visibile l’influenza italiana data dalle origini del magnate romano: da un punto di vista operativo, infatti, la compagnia è avvolta nella tradizione marinara di Napoli e della sua costa, da cui provengono la maggior parte dei comandanti delle navi. L’attenzione ai dettagli, il gusto raffinato, il garbo e la cortesia del personale, preparato al rapporto con la clientela da generazioni di tradizione turistica italiana, fanno sicuramente parte della combinazione vincente che ha portato la Silversea a diventare un’azienda leader nel segmento dei viaggi di lusso. Il segmento di mercato la vede legittimare nel tempo la sua posizione di leader, con la costruzione di nuove navi sempre più moderne ed ecologicamente sostenibili, di piccole dimensioni e in grado di affrontare i mari dell’Artico e dell’Antartico e le difficili coste africane.

Manfredi Lefebvre è in prima linea per quel che riguarda il tema della sostenibilità, tanto che Silversea Cruises viene considerata la compagnia giusta per far conoscere ai turisti il fragile ma incantevole mondo delle Isole Galapagos, ormai da anni contingentate al fine di preservarne intatto l’ecosistema che le caratterizza. Il successo è tale da determinare il desiderio delle grandi compagnie di navigazione che operano nel segmento di massa di avere la Silversea come fiore all’occhiello, tanto che la Royal Caribbean ne ha acquisito il controllo nel 2019, mantenendo Manfredi Lefebvre come presidente operativo.

Manfredi Lefebvre e i nuovi progetti dopo Silversea

L'arrivo in società della Royal Caribbean ha permesso a Manfredi Lefebvre di vagliare nuovi progetti sempre nell'ambito del mondo dei viaggi e delle vacanze di alto standing. Manfredi Lefebvre ha infatti acquisito Abercrombie & Kent, tour operator specializzato nei viaggi extra lusso su misura. La crescita continua agli inizi del 2021, quando una nuova Spac (special purpose acquisition company) si affaccia sul mercato, mettendo a disposizione l’esperienza di gestione in diversi settori del turismo di lusso e 345 milioni di dollari per una fusione con una società non quotata a cui serve un nuovo impulso per crescere. La Spac approda al Nasdaq a febbraio 2021, con Deutsche bank ad agire come lead manager, e prende il nome di Centricus acquisition.

La Spac, promossa tra gli altri da Manfredi Lefebvre, è di respiro internazionale, ma potrebbe essere definita di cuore italiano in quanto composta dalle seguenti da tre parti: Manfredi Lefebvre per l’appunto, presidente di Heritage Group, azionista al 91% di Abercrombie & Kent e che ne detiene il 40%, la società di investimenti Centricus e a Garth Ritchie (40%), direttore della divisione capital markets di quest’ultima nonché ex capo della Cib di Deutsche bank, e ceo della nuova Spac, e Carlo Calabria, già al timone dell’m&a di Barclays per l’area Emea, che seguirà come advisor le acquisizioni.

Manfredi Lefebvre rappresentante europeo nel World Travel and Tourism Council e nel World Economic Forum

Manfredi Lefebvre è inoltre il rappresentante europeo all’interno del World Travel and Tourism Council e nel World Economic Forum. Il magnate romano spiega come la nuova Spac sia concentrata soprattutto sul mercato europeo, divergendo così dalle Spac create finora e focalizzate sui mercati statunitensi. Genialità, lungimiranza e un mix di esperienze provenienti da diversi contesti socioculturali, ma senza mai dimenticare le proprie origini, hanno portato Manfredi Lefebvre al raggiungimento del successo in diverse attività imprenditoriali, traguardando gli obiettivi prefissati per la crescita delle proprie società.

