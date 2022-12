Cho Gue Sung, tra gol e social è lui la star della Corea del sud ai mondiali

Con una doppietta realizzata nella sfida persa 3-2 contro il Ghana e un gol nel successo per 2-0 contro il Portogallo, Cho Gue-sung è la star della nazionale della Corea del Sud ai mondiali in Qatar: amato dai tifosi ma anche un idolo per milioni di ragazzine coreane che lo seguono sui social.

Classe 1998, l'attaccante 24enne ha fin qui giocato sempre in patria con le maglie di Anyang e Gwangju University fino al Jeonbuk Hyundai Motors in K League 1. Partito da Seul con 20mila followers su Instagram, Cho Gue-sung ha raggiunto quota 2 milioni grazie ai video e foto ne hanno fatto un sex-symbol tra le ragazze coreane divise tra social e K-pop, la musica coreana. Nel ritiro della nazionale Cho ha dovuto staccare il cellulare tempestato di proposte di matrimonio da parte di adolescenti impazzite.

Il giocatore 24enne, alto 1.88, con la nazionale sudcoreana ha fin qui collezionato 19 presenze realizzando 6 gol. Oggi la sfida degli ottavi di finale contro i 5 volte campioni del mondo del Brasile; una partita sulla carta 'proibitiva' per i sudcoreani, ma i tifosi sognano comunque l'impresa, magari grazie a una rete del loro nuovo idolo.