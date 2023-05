Christillin: "Juve preoccupante, Allegri ha perso le staffe"

"La Juve? Purtroppo l’ho vista ieri sera, abbiamo fatto un gol e quattro sconfitte in sei partite, la situazione è un po' preoccupante. Quest'anno poi non c'erano tanti obiettivi, la Coppa Italia è andata, per fortuna c’è ancora la semifinale di Europa League". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Evelina Christillin, membro del Consiglio della Fifa. Parrebbe che ieri, a fine partita, nel tunnel di S. Siro l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri abbia ha avuto parole poco carine nei confronti di esponenti dell'Inter.

Questo si può definire 'stile Juve'? "Non tanto, non è stato carinissimo, si vede gli sono saltati i nervi". Comunque lei terrebbe in panchina anche per la prossima stagione anche mister Allegri? "Io l'anno prossimo comunque lo confermerei. Le ultime partite sono state pessime -ha ragionato Christillin- ma ha tenuto la barra dritta per tutto il campionato sapendo che hai 15 punti di penalizzazione. Non era facile né scontato".