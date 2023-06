ChuanQi IP apre il sito teaser del MMORPG basato su blockchain MIR2M: The Dragonkin

- Un nuovo gioco per dispositivi mobili/PC che utilizza l'IP di MIR2, con tre professioni accattivanti e una guerra su larga scala chiamata "Sabuk Castle Siege", oltre ad altre caratteristiche, prevede di distribuire la sua offerta in più di 170 paesi attraverso una piattaforma di gioco blockchain globale "WEMIX PLAY"

SEUL, Corea del Sud, 26 giugno 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, la società controllata da Wemade (CEO Henry Chang), ha presentato oggi (26) il sito teaser del nuovo titolo MORPG basato su blockchain MIR2M: The Dragonkin.

MIR2M: The Dragonkin è un MMORPG per dispositivi mobili/PC sviluppato da XFun Games Ltd. che utilizza l'IP rappresentativo di The Legend of Mir 2 di Wemade. ▲È caratterizzato da tre interessanti professioni: Warrior, Mage e Taoist. ▲Il gioco include guerre su larga scala come il "Sabuk Castle Siege" per determinare il giocatore più forte del server. ▲Offre inoltre contenuti per clan come "Clan Protection" e "Clan Escort", grazie ai quali i giocatori possono cooperare per difendere il proprio territorio o trasportare prigionieri.

Questo gioco sarà distribuito in oltre 170 Paesi in tutto il mondo attraverso la piattaforma globale di gioco blockchain WEMIX PLAY di Wemade.

Per maggiori informazioni su MIR2M: The Dragonkin, è possibile consultare WEMIX PLAY e il sito teaser.

Sito di riferimento

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2129383/ChuanQi_IP_blockchain_based_MORPG_MIR2M_The_Dragonkin_teaser_site_opened.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2129386/Mir2M_logo_Logo.jpg

