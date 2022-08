L'ex fedelissimo di Vladimir Putin era stato ricoverato nei giorni scorsi per sintomi compatibili con la sindrome di Guillain Barré

L'ex fedelissimo di Vladimir Putin, l'economista e politico russo Anatoly Chubais, è stato dimesso dal Mater Olbia Hospital, in Sardegna, dove era stato ricoverato nei giorni scorsi per sintomi compatibili con la sindrome di Guillain Barré. Lo riferisce Nexta spiegando che Chubais proseguirà la sua riabilitazione in un ospedale della Germania.