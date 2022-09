Ciak si gira alla Camera, oggi e domani la fiction su Tina Anselmi

Ciak, si gira alla Camera. Oggi e domani Montecitorio ospiterà le riprese per la fiction storica prodotta dalla Rai su Tina Anselmi. Regista Luciano Manuzzi, che in passato ha diretto, tra l'altro, il film per la tv 'Io ci sono', tratto dal libro 'Io ci sono. La mia storia di non amore', che racconta la vicenda di Lucia Annibali, il cui viso venne deturpato da sostanze acide in seguito a un'aggressione avvenuta sul pianerottolo di casa.

Ad interpretare Anselmi, partigiana, prima donna ad assumere l'incarico di ministro (alla Sanità nel quarto e quinto Governo Andreotti, con l'istituzione del Servizio sanitario nazionale), presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2, sarà l'attrice Sarah Felberbaum, consorte dell'ex calciatore della Roma Daniele De Rossi.

Le riprese, che, come detto, si protrarranno oggi e domani, interesseranno il Transatlantico e l'Aula. Non è la prima volta che la Camera ospita eventi di questo genere. É accaduto, ad esempio, con produzioni analoghe su Alcide De Gasperi e Nilde Iotti e l'intento di autori e registi è quello di offrire un racconto che restituisca un'aderenza tra i fatti che vengono narrati e il contesto in cui sono avvenuti, partendo proprio dai luoghi dove i personaggi politici di cui si parla hanno svolto la loro attività.