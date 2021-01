Ciampolillo e voto in extremis, senatore spiega come è andata

(Adnkronos)

"Io ero lì in Aula ma era un voto importante, ci ho pensato fino all'ultimo secondo". Il senatore del gruppo Misto, Alfonso Ciampolillo, spiega quanto accaduto ieri sera in Senato durante la votazione sulla fiducia. L'ex esponente M5S ha tenuto Palazzo Madama col fiato sospeso: dopo essere stato riammesso alla votazione sulla fiducia dalla presidente Casellati, ha dato il suo sì al governo Conte.

"Ho pensato che era il momento di guardare con coraggio al futuro - ha detto questa mattina il parlamentare pugliese in collegamento con Agorà - di superare le divisioni. Ho pensato che in questo momento ,con questa crisi, c'era la necessità non di anteporre gli interessi dei singoli partiti ma di guardare al bene della nazione. In questo momento dobbiamo pensare ai giovani, alle imprese che devono riaprire e alle scuole che devono ripartire".

"Ci sono tre momenti per votare, non cambia il risultato se voti prima o dopo", ribadisce incalzato da Luisella Costamagna che gli ricorda il suo ritardo .