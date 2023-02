CIBORT TV e MEDIASPORTGROUP – Annunciano la sottoscrizione di un accordo di cooperazione

Miami 20 Febbraio 2023. In data 6 febbraio 2023, è stato firmato un accordo di collaborazione tra CIBORTV, la piattaforma digitale dedicata agli italiani all’estero che permette di accedere ad oltre 300 canali TV italiani da qualsiasi parte al mondo oltre che alla Serie C di calcio, grazie all’app. 196Sports appartenente allo stesso gruppo societario, e a canali di propria produzione, ed il gruppo editoriale televisivo Media Sport, che gestisce due canali satellitari, visibili su SKY, interamente dedicati allo sport.

L’accordo prevede una partnership dinamica tra i due gruppi che, se da un lato, andrà ad arricchire la programmazione di CIBORTV, che avrà la possibilità di offrire ai suoi abbonati la visione di MS Channel, canale dedicato al basket, al canottaggio, all’hockey, all’equitazione ed a tanti altri sport compreso un grande spazio agli sport paralimpici e del terzo settore e di MS Motor TV, canale interamente dedicato agli appassionati di motori, tra cui spiccano alcuni dei principali campionati internazionali di motorsport oltre ad una grande visione sul panorama italiano.

Dall’altro, invece, proietterà il gruppo Mediasport in un panorama internazionale aprendo, al contempo, nuovi mercati per alcuni sport, ingiustamente ritenuti, secondari. Esso, inoltre, favorirà la creazione di molteplici opportunità scaturenti dal rapporto di partenariato e dalla collaborazione tra i due gruppi, nonché dallo sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose in un’ottica di lungo periodo.

Siamo orgogliosi di quest’accordo che dà vita ad una partnership strategica tra i due gruppi – ha dichiarato la proprietà di CiborTV attraverso l’avv. Francesco Rizzo Marullo, vice presidente per gli Stati Uniti e il Canada, che è stato l’artefice di questo accordo di partenariato. Alla luce di questo accordo gli abbonati di CiborTV avranno incluso nei loro abbonamenti e senza costi aggiuntivi, l’intera offerta sportiva del gruppo Mediasport. Si tratta di un accordo che aumenta in maniera significativa l’offerta sportiva di CiborTV e che conferma la nostra determinazione ad offrire la miglior esperienza televisiva possibile agli italiani residenti all’estero” ed ancora “Portare nelle case dei nostri abbonati un’esperienza televisiva ancora più ricca e completa è motivo di grande soddisfazione ed orgoglio”.

Abbiamo accolto con grande interesse l’idea di questa collaborazione – ha spiegato Gabriele Brusati Responsabile Marketing e Comunicazione del Gruppo Mediasport – durante questi anni abbiamo lavorato per creare dei palinsesti di qualità per attirare sui nostri canali l’attenzione di un sempre maggior numero di telespettatori e siamo onorati di entrare a fare parte del bouquet di canali offerto da CIBOR TV che consente a tutti i nostri partner di aprire una finestra di visibilità anche sul grande numero di nostri connazionali che risiedono all’estero”