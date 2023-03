Cibus: a Fiere Parma focus su innovazione e sostenibilità, attesi 1.300 top buyer

Da domani va in scena il Salone internazionale dell’alimentazione made in Italy

Innovazione e sostenibilità sono le parole chiave della nuova edizione di Cibus Connecting Italy che si svolge a Fiere di Parma da domani, mercoledì 29 marzo a giovedì 30. Si confermano le tendenze salutistiche e la crescente attenzione alla sostenibilità e ai nuovi packaging. L’edizione di quest’anno propone ai circa 20mila operatori attesi da tutto il mondo da 90 diversi Paesi esteri, tra i quali 1.300 top buyer, mille brand dell’agroalimentare e quattro aree speciali: ortofrutta fresca; ingredienti funzionali a base vegetale; nutraceutica e integrazione sportiva; ingredientistica e soluzioni tecnologiche per Gelato e Pasticceria. In più, ad attendere gli operatori, oltre 500 nuovi prodotti e una selezione di cento referenze innovation esposte fisicamente nell’Innovation Corner, all’interno del padiglione 4. Si confermano le tendenze salutistiche e la crescente attenzione alla sostenibilità e ai nuovi packaging.

La fiera è caratterizzata da un ricco programma di workshop e incontri che approfondiranno i temi caldi del settore, oltre che da momenti di degustazione e scoperta dei prodotti in esposizione. Il Cibus Connecting Italy punta a essere il luogo in cui produzione, industria e distribuzione si incontrano e si confrontano su nuovi modelli di approvvigionamento di filiera che contemplino anche la valorizzazione del rapporto tra i prodotti agricoli e i territori in cui nascono. Alle Startup sarà dedicato uno spazio ad hoc nel padiglione 6, nel quale esporranno trenta realtà aderenti al circuito di Le Villagé by Crédit Agricole.

Durante la cerimonia di apertura, che si terrà il 29 marzo alle ore 10,30 nella Sala Plenaria, sarà presentata da Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma, una ricerca di NielsenIQ sul futuro del settore agroalimentare di fronte allo spettro inflattivo. E’ atteso il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, interverranno Gino Gandolfi, presidente Fiere di Parma, Paolo Mascarino, presidente Federalimentare, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice oltre alle autorità locali.