Cibus, arriva il 'cibo del futuro', è un mini vegetale anticancerogeno

Si presenta come una piantina in miniatura con tanto di zolletta e si può mangiare in un solo boccone. Sembra un mini bonsai di pochi centimetri ed è interamente commestibile. E’ il “cibo del futuro” realizzato da Ciboci, una start up agricola di Montichiari (Brescia), che viene presentata in questi giorni a Cibus dal fondatore e amministratore delegato Marino Novello. “E’ un alimento vitale di nuova generazione, – spiega Novello all’Adnkronos – un vegetante composto da un mix di brassicacee che nasce e matura su una matrice commestibile, masticandolo si assapora un sentore di piccante che è dovuto al sulforano, a cui sono attribuite proprietà antiossidanti e anticancerogene” e contiene “una reazione biochimica tra il vegetante e la matrice, studiata e confermata dall’istituto sperimentale Spallanzani di Rivolta D’Adda e dal dipartimento di Medicina traslazionale e molecolare dell’Università di Brescia” aggiunge Novello.

Si tratta di “un vegetante in crescita che non ha un decadimento organico come altri vegetali quando vengono raccolti, al massimo si essicca, “E’ un alimento che nutre e protegge la salute - argomenta l’imprenditore bresciano – con principi attivi antiossidanti e non solo ed inoltre è un regolatore del microbiota. Noi lo proponiamo come percorso benessere in dosi di 5 o 6 al giorno, può essere mangiato al naturale o abbinato ad altri alimenti, ad esempio nell’insalata, consumato a colazione o come un pranzo veloce o come uno snack”.

Ciboci vegeta in 5 giorni in teche botaniche, in sostanza mini serre, di materiale trasparente riciclabile (Apet) e si può conservare anche un mese in frigorifero. “E’ un cibo veramente sostenibile i n quanto non si spreca acqua, né terreno per coltivare, né pesticidi e anche la confezione è riciclabile” sottolinea Novello. Questo curioso alimento è nel menu del ristorante Joia di Milano, specializzato in piatti biodinamici, vegetariani e vegani e verrà presentato ufficialmente il 14 maggio a Milano.

Il prodotto sta sul mercato da gennaio, dopo quattro anni di sperimentazione, al momento si può acquistare online e ha una distribuzione su Milano, presto sarà disponibile in alcune catene ma non della Gdo. A Cibus Marino Novello ha riscontrato interesse di vari buyers esteri che vorrebbero produrlo. Marino Novello opera nel campo del paesaggio e la Novello Giardini Italiani è la compagnia con cui opera nel landscape di alta qualità.