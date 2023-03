Cibus, importatore prodotti ucraini: "Qui per export vodka, grano e girasole"

"E' la prima volta che veniamo a Cibus, sono il titolare di un'azienda che opera in Italia nel settore alimentare da 20 anni, quest'anno con il sostegno dell'ambasciata ucraina e del nostro ministero degli Esteri ci siamo presentati su una piattaforma dedicata per aiutare le aziende a venire qua e a trovare accordi". E' quanto afferma Volodymyr Bekysh, titolare dell'azienda Monolith Italia Nord che si occupa della distribuzione di prodotti alimentari dall'Ucraina nell'ambito di Cibus Connecting Italy.

"La nostra presenza qua è per trovare accordi per i produttori di olio, in particolare olio di girasole, abbiamo avuto tantissime richieste oggi, - riferisce soddisfatto davanti allo stand dell'azienda in un padiglione - siamo forti anche sul grano e la Vodka. Ci sono strade per fare uscire le materie prime, anche se le condizioni non sono normali in Ucraina, la gente continua a seminare e a raccogliere", dice l'imprenditore che è anche titolare della catena di supermercati etnici Mix Markt che vendono in Italia specialità dei paesi dell’Est Europa.