Ciclismo: Eroica Montalcino al completo, fino a domenica iscrizioni solo se qualcuno rinuncia

Eroica Montalcino 2023 è “sold out”. Proprio questa mattina è stato assegnato l’ultimo numero tra i 2500 a disposizione dell’organizzazione: “Siamo molto felici di questo traguardo – dichiara Franco Rossi, presidente di Eroica Italia – da qui a domenica gestiremo le ultimissime richieste con le rinunce che, inevitabilmente, si registrano. Ad esempio, stanno scrivendo alcuni ciclisti romagnoli colpiti dall’alluvione che non sono in condizione di venire a pedalare domenica in Val d’Orcia: esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà. L’organizzazione è pronta; da giorni i percorsi sono frecciati, si preparano i pacchi gara e si lavora all’allestimento dei ristori e del centro storico di Montalcino. Sarà una bella festa a pedali; una festa di tutto il territorio”.

Sono tante le scoperte che si fanno scorrendo con l’indice l’elenco degli iscritti. Il primo dato che emerge è quello delle donne al via: più di 300, vale a dire circa il 13% del totale. Altro dato interessante è che Eroica Montalcino conferma la sua indole internazionale con 700 stranieri partecipanti. I più numerosi arrivano dalla Germania (più di 200) e dalla Svizzera (oltre 100) ma l’elenco si allunga a Francia, Belgio, Austria, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Polonia, Spagna, Repubblica Ceca, Australia, Canada, Lussemburgo, Norvegia, Slovacchia, SudAfrica, Svezia, Giappone, Lettonia, Ungheria, Grecia, Portogallo, Pitcairn (piccolissima isola britannica del Pacifico), Portogallo, Romania, San Marino, Slovenia, Brasile, Danimarca, Emirati Arabi, Irlanda, Israele, Malta, Monaco, Repubblica Centrafricana, eSwatini (piccolo Paese nel sud dell’Africa).

La data di nascita e il Paese di provenienza rivelano che il più giovane iscritto italiano si chiama Duccio ed è proprio di Montalcino mentre la più giovane è Gaia ed arriva da Limena, in provincia di Padova. In “meno giovane” italiano è il signor Benito, classe 1935, da Monte San Savino (AR) mentre la “meno giovane” è la signora Patrizia da Prato. Dall’estero il ciclista più giovane arriva dalla Germania e si chiama Konstantin mentre la più giovane è Athina, dalla Svizzera. I “meno giovani?” Akira arriva dal Giappone mente Yannick Nadege arriva dalla Francia.

Statisticamente è davvero molto interessante la distribuzione dei ciclisti sui diversi percorsi; aspetti che hanno risvolti organizzativi particolari come “le ribollite” da preparare, ad esempio. Oppure i calici di Brunello da risciacquare, le camere d’aria da sostituire, i ciclisti da sostenere lungo le strade bianche della Val d’Orcia. Sono 553 i ciclisti che domenica di buon’ora prenderanno il via per il percorso lungo. Il percorso più frequentato sarà quello di 70 chilometri insieme al percorso di 96 chilometri. Il percorso del Brunello, che sviluppa 46 chilometri, sarà pedalato da poco meno di 500 ciclisti. Saranno infine 65 i ciclisti della Passeggiata di 27 chilometri.