Ciclismo, nel week end arriva Eroica per ragazzi, oltre 150 tra 6 e 12 anni sabato, domenica gli Juniores

Sulle strade di Siena e provincia sabato e domenica 21 e 22 maggio si disputeranno due eventi con la regia di Eroica Italia asd. Sabato a Siena è in programma Eroica Giovanissimi, con l'organizzazione del Pesale Senese mentre domenica si disputerà la seconda edizione di Eroica Juniores - Coppa Andrea Meneghelli: "Come dire che sarà di scena la più bella gioventù - sottolinea Franco Rossi, presidente di Eroica Italia - per noi si tratta di due appuntamenti speciali con i quali proponiamo ai ragazzi le strade bianche della provincia di Siena che ogni anno affascinano migliaia di ciclisti di ogni età e provenienza. Una Terra Eroica che costituisce un grande valore per il ciclismo, dai più giovani ai cicloturisti fino ai professionisti".

La giornata di sabato si aprirà con un laboratorio per ragazzi dal titolo “Ma tu ci credi?? a caccia di fake”, organizzato da Terre Cablate per un uso consapevole del web e tratta di fake new, cyber bullismo, web reputation. Lo scopo è spiegare ai ragazzi come riconoscere i pericoli di internet affiché imparino a navigare sul web in maniera consapevole. Il web può essere una grande opportunità ma anche un mondo virtuale che nasconde pericoli per chi non li sa riconoscere. Sarà presente all'evento il presidente del Comitato regionale Fci Saverio Metti.

Alle gare parteciperanno oltre 150 corridori dai 6 ai 12 anni di età con l'organizzazione del Pedale Senese e il coinvolgimento del Ciclo Club Eroica. Il percorso della corsa giovanissimi si sviluppa a Siena su circuito cittadino di 910 metri completamente chiuso al traffico. Il ritrovo sarà presso i Giardini La Lizza e la partenza della corsa avrà luogo da Viale Maccari. Dopo l’ampio rettilineo di partenza, lungo il viale alberato, il percorso prevede una curva a sinistra per entrare in Via della Lizza e poi di nuovo, dopo un altro rettilineo, una curva a sinistra per entrare Viale Rinaldo Franci che scende leggermente verso Viale Luigi Cadorna. Alla fine del Viale il percorso prende nuovamente a sinistra per entrare in Viale della Vecchia per poi risalire, attraverso una piccola “bretella” in leggera salita verso Viale Maccari dove si trova il rettilineo di arrivo.

Inoltre, saranno 34 le squadre che domenica 22 maggio prenderanno il via alla seconda edizione di Eroica Juniores – coppa Andrea Meneghelli che si svilupperà su un tracciato che da Siena raggiungerà Montalcino per un totale di km 107: Tra queste figurano tre squadre in arrivo dall'estero: la nazionale di Slovenia, la nazionale di Ucraina e una rappresentativa delle Fiandre (Belgio). Ogni squadra sarà composta da cinque corridori per un totale di 170 juniores iscritti.

Lo scorso anno la gara fu vinta dallo slovacco Martin Svrcek diventato ora, a soli 19 anni, corridore professionista nella Biesse Carrera: "C'è grande attesa nel territorio per la gara - sottolinea Franco Rossi - Al via ci saranno tutte le migliori squadre a livello nazionale che saranno a Siena e Montalcino già da sabato per le ricognizioni del percorso. Non solo gli sportivi aspettano di vedere di corsa sulla cui sicurezza vigileranno varie associazioni di volontariato".

Il percorso si sviluppa in complessivi 107 chilometri. Risulta molto ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, senza salite lunghe ma con numerosi strappi a volte anche ripidi. I tratti di strada bianca sono complessivamente quattro, per un totale di circa 25 chilometri, in località La Piana, La Cava, Sesta e Argiano. Strade bianche in perfette condizioni con fondo ben tenuto e battuto.