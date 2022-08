Cicloturismo, numeri da record per la Spoleto-Norcia in Mtb: al via il 2 settembre

“Ci avviamo a chiudere domani le iscrizioni online per La SpoletoNorcia in MTB 2022 superando la soglia dei 1.500 partecipanti e dunque confermando le cifre del 2019, ultimo anno prepandemia, in un momento in cui analoghi appuntamenti sportivi e cicloturistici mostrano un calo dovuto sia all’ampliarsi dell’offerta, sia a una generale contrazione della capacità di spesa. La nostra manifestazione si mostra competitiva e accresce l’indotto turistico del territorio, trainando con il cicloturismo il sistema dell’accoglienza della zona che tuttavia può e deve crederci di più”. Questa la dichiarazione di Luca Ministrini, presidente della SSD La SpoletoNorcia in MTB, società organizzatrice dell’evento che si appresta ad aprire i battenti della nona edizione venerdì 2 settembre, mentre la chiusura è prevista per il pomeriggio di domenica 4 settembre, quando si concluderanno i vari percorsi cicloturistici tracciati intorno alla Vecchia Ferrovia e saranno premiati i partecipanti alla gara agonistica SN CUP.

“In particolare – continua Ministrini – registriamo un crescente interesse da parte di gruppi e nuclei familiari. Abbiamo messo a punto momenti di gioco e intrattenimento in città e domenica avremo circa 250 famiglie con bambini dai 5 anni in su a pedalare sul circuito Family. Questo risultato - conclude Ministrini - è frutto del nostro impegno per il sociale e per una SpoletoNorcia sempre più inclusiva, che punta a creare un vero e proprio “Bike District” sotto il marchio SN365, un progetto che abbraccia tutto l’anno con percorsi di cicloturismo permanente, proposte di turismo lento e sostenibile per borghi e comunità e servizi di qualità per il cicloturista”.

La manifestazione, che negli anni ha portato a Spoleto oltre 20.000 persone, registra quest’anno una crescita dei partecipanti dall’estero – in particolare da Regno Unito, Austria, Svizzera, Slovenia e da Dubai – e si conferma un grande momento di promozione e visibilità per quella che è sicuramente una delle più belle ciclovie italiane, che ogni anno attira 10.000 persone, un dato che si vuole superare nell’interesse di tutto il territorio regionale.

La SpoletoNorcia in MTB si svolge grazie al sostegno dell’Oleificio Pietro Coricelli, con la media partnership di Radio Subasio e l’importante patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, i comuni toccati dalla ciclovia Spoleto Norcia, FCI, CONI Regione Umbria e AMODO.

La gara agonistica così come i percorsi cicloturistici si svolgono domenica 4 settembre, mentre il 2 e il 3 settembre sono dedicati a momenti di incontro tra i mondi del ciclismo, del cicloturismo e della cultura, con una serie di eventi tra talk show, interviste a grandi campioni, spettacoli e intrattenimento per grandi e piccoli, aperibike in piazza e visite guidate alla scoperta di Spoleto e dell’incantevole area circostante. (Tra gli ospiti Filippo Pozzato ex pro e imprenditore, Marino Bartoletti, Andrea Lo Cicero, ex rugbista e oggi “barone” e chef su Gambero Rosso).