Covid oggi Cina, 4 milioni in lockdown a Lanzhou dopo 6 contagi

Prosegue la politica di Pechino di introdurre il lockdown nelle località in cui vengono registrati anche solo un manciata di contagi da covid. Oggi, dopo che in tutto il Paese si sono aggiunti solo 29 nuovi casi, la città di 4 milioni di abitanti di Lanzhou, capitale della provincia nordoccidentale di Gansu, che di casi ne ha avuti sei, è stata chiusa. I residenti non potranno lasciare le loro abitazioni se non per emergenze, per acquistare prodotti in farmacia o alimenti essenziali. Sospesi i servizi ferroviari, di autobus e aerei da e per Lanzhou. Dal 17 ottobre in Cina ci sono stati 198 casi, riconducibili, secondo le autorità, in un gruppo di turisti cinesi che si sono spostati da Shanghai in diverse altre province.