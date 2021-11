Cina, a Henan 3mila telecamere per giornalisti stranieri e studenti

Nella provincia cinese di Henan saranno presto installate 3mila telecamere collegate a database regionali e nazionali per il riconoscimento facciale di giornalisti stranieri, studenti e altri individui considerati sensibili dalle autorità.

Secondo le specifiche inserite nel bandodi gara per l'assegnazione del contratto per lo sviluppo del sistema, di cui dà notizia la società americana di ricerca sulle tecnologie di sorveglianza Ipvm, quando una persona sensibile farà check in in un albergo, acquisterà biglietti d'aereo o passerà i confini della provincia suonerà un allarme. Un totale di 2mila agenti di polizia saranno impiegati per la gestione del sistema.

Ai giornalisti sarà assegnato un colore, fra rosso, giallo e verde, per indicare l'urgenza del tracciamento. Il riconoscimento facciale dovrà poter 'superare' barriere come occhiali e mascherine. (segue)

Il sistema richiesto dalla provincia cinese "è come nessun altro dispiegato fino a ora", commentano i ricercatori americani. Il contratto è stato assegnato lo scorso settembre alla società cinese Neurosoft.