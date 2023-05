Cina, Cnn: "Dirigibile militare avvistato in base nel deserto"

L'emittente cita immagini satellitari BlackSky ottenute in esclusiva: sarebbe lungo oltre 30 metri, posizionato su una pista lunga quasi un chilometro in un complesso militare nel nordovest del Paese

Un dirigile militare mai visto prima è stato avvistato dai satelliti in una base nel deserto della Cina nord occidentale. Lo riferisce la Cnn citando immagini satellitari ottenute in esclusiva e scattate tre mesi prima che un pallone spia cinese venisse abbattuto al largo della costa della Carolina del Sud, ovvero nel novembre 2022 dalla società statunitense di immagini satellitari BlackSky. Le immagini mostrano un dirigibile lungo oltre trenta metri su una pista lunga quasi un chilometro in un complesso militare nel deserto nel nordovest della Cina. Si tratterebbe, segnalano gli esperti aerospaziali alla Cnn, della conferma di un notevole progresso nel programma di dirigibili cinesi.

Il direttore esecutivo dell'Oklahoma Aerospace Institute Jamey Jacobs ha affermato che un dirigibile come questo potrebbe essere utilizzato come un "sottomarino dei cieli" e che sembra avere capacità di propulsione e navigazione che gli consentirebbero di indugiare su un'area per un lungo periodo. La Cia e il Consiglio di sicurezza nazionale non hanno voluto commentare, mentre un alto funzionario del Dipartimento della Difesa Usa ha detto che il Pentagono ne è a conoscenza dato che il dirigibile è visibile.