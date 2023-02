Cina: "Palloni Usa in nostro spazio aereo 10 volte da gennaio 2022"

Pechino: "Hanno anche inviato di frequente navi e aerei per condurre attività di ricognizione ravvicinate". Londra: "Possibili palloni spia Cina anche in nostro spazio aereo"

Palloni americani hanno sorvolato per più di dieci volte illegalmente lo spazio aereo cinese dal primo gennaio del 2022. Lo ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, affermando che ''dal 2022 palloni Usa hanno sorvolato ad alta quota lo spazio aereo cinese per più di dieci volte senza l'autorizzazione delle autorità cinesi competenti''.

Inoltre, ha aggiunto, ''gli Stati Uniti hanno anche inviato di frequente navi e aerei per condurre attività di ricognizione ravvicinate in Cina, 657 volte lo scorso anno e 64 solo a gennaio di quest'anno sul Mar cinese meridionale, mettendo seriamente in pericolo la sicurezza nazionale della Cina e minando la pace e la stabilità regionali''.

LONDRA - E' "possibile" che palloni-spia siano stati dispiegati dalla Cina sullo spazio aereo britannico. A dichiararlo è stato oggi il sottosegretario ai Trasporti del governo di Londra, Richard Holden, parlando con Sky News. "È anche possibile, e ritengo probabile, che ci siano persone del governo cinese che cerchino di agire come uno stato ostile". "Penso che dobbiamo essere realistici riguardo alla minaccia che questi paesi rappresentano per il Regno Unito", ha detto Holden, che - alla domanda su quanto fossero preoccupati i ministri per l'abbattimento di tre oggetti non identificati da parte degli Stati Uniti in tre giorni - ha risposto: "Penso che il governo sia preoccupato per quello che sta succedendo".