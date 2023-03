Cina, Sisci: "Da Xi nuova lettura della sfida con l'Occidente"

Pechino ha offerto ieri una nuova lettura della 'sfida' con l'Occidente, che vede impegnato a cercare di ostacolare la crescita del gigante asiatico e il benessere dei suoi abitanti: il sinologo Francesco Sisci invita a decodificare in questi termini le ultime dichiarazioni ufficiali giunte dalla capitale cinese. "I fatti importanti - spiega parlando con l'Adnkronos - sono due. Il primo è che lo stesso Xi Jinping abbia fatto queste affermazioni, dicendo che l'Occidente, guidato dagli Stati Uniti, sta cercando di fermare la crescita cinese".

"Il punto - sottolinea l'esperto - è molto delicato, perché in un qualche modo si afferma che la sfida americana e dell'Occidente sia rivolta contro il benessere dei cinesi, con uno spostamento di prospettiva interessante ed astuto. Si afferma che l'Occidente ce l'ha con i cinesi che diventano ricchi, che cercano di stare meglio. Non si tratta di un'opposizione al partito comunista, o riferita ai grandi sistemi o promossa in ossequio alle regole che governano o dovrebbero governare il mondo, ma allo sforzo dei cinesi per stare meglio. La contrapposizione non è più dunque solo tra Occidente e Cina ma tra il primo e un'ambizione legittima dei cinesi a stare meglio, a stare bene, come gli americani".

"Il secondo punto - commenta ancora il sinologo - riguarda la richiesta fatta da Xi agli imprenditori privati ad unirsi a questa lotta del partito comunista: gli imprenditori privati cinesi sono chiamati ad essere patriottici. Ancora una volta, in questa nuova lettura di Xi Jinping non si contrappongono il capitalismo e i sistemi liberali da una parte con un sistema autoritario dall'altra ma si invita la popolazione, imprenditori o meno, ad unirsi alla lotta condotta in nome del benessere del paese".

"Questo nuovo modo di porre la questione - osserva Sisci - è importante, delicato. In un qualche modo cambia la retorica ufficiale in Cina e si viene di conseguenza a porre il problema effettivo di cosa si dica e si debba dire in Occidente sulla Cina. Inoltre l'invito dello stato agli imprenditori privati cinesi rompe o cerca di rompere il fronte degli imprenditori privati cinesi in un qualche modo alleati naturali degli imprenditori occidentali. Un discorso dunque con valenze interne ed internazionali".