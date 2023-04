Cina-Usa, Lamberts (Verdi): "Così Macron divide l'Ue"

Per il politico ecologista il leader francese ha sbagliato tempi e modi per ribadire la necessità dell'autonomia strategica

Il presidente francese Emmanuel Macron, sostenendo che l'Ue dovrebbe mantenere una propria linea nei rapporti con la Cina proprio mentre Pechino lanciava "manovre intorno a Taiwan", ha scelto il "modo migliore per dividere l'Europa", quando il suo obiettivo dovrebbe essere esattamente il contrario. Con la sua intervista a Les Echos e Politico Europe, Macron "si è messo tutti contro". A dirlo all'Adnkronos è il copresidente del gruppo dei Verdi/Ale nel Parlamento Europeo, Philippe Lamberts.

"Ancora una volta - afferma Lamberts - avrebbe fatto meglio a limitarsi, francamente. Anche per il prestigio francese: se vuole che la Francia abbia influenza in Europa, questo non è il modo migliore" per ottenerlo.

In pratica, però, Macron non fa altro che sostenere che l'Ue dovrebbe evitare di avere una linea troppo schiacciata su quella degli Usa e che dovrebbe perseguire una politica più consapevole dei propri interessi: "Nessuno dice il contrario - osserva il politico belga - direi anche che l'idea di una sovranità europea ha fatto dei passi avanti in ragione dell'epidemia di Covid-19 e della guerra, ma sappiamo bene, dal modo in cui parla, che è il vecchio fuoco francese antiatlantista che si esprime".

Per Lamberts, dunque, il presidente francese "a parlare così ha sbagliato di certo. Sono un sostenitore dell'autonomia strategica europea, ma autonomia strategica non vuol dire equidistanza, non vuol dire posizionarsi a prescindere in maniera diversa dagli Usa. Dipende dai casi e dalle situazioni: in ogni caso", affrontando la questione nel modo in cui lo ha fatto parlando con Les Echos "si è messo contro tutti".

Il presidente francese osserva, di fatto, che l'Europa dovrebbe evitare di farsi prendere in trappola da una escalation delle tensioni tra Usa e Cina, perché un inasprimento di una situazione già tesa non sarebbe nei nostri interessi: "Ci sono cose che si dicono - osserva l'ecologista - ed altre cose che non si dicono", delle quali si può essere comunque "al corrente".

Ma parlare in quel modo proprio "nel momento in cui la Cina fa delle manovre intorno a Taiwan.....", allarga le braccia Lamberts. "Ma soprattutto - aggiunge - il primo obiettivo di Macron dovrebbe essere unire l'Europa. Ma il momento in cui lo dice e il modo in cui lo fa è la maniera migliore per dividere l'Europa. E questo va a vantaggio di chi? Della Cina e della Russia. Francamente...", conclude.