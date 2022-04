Irruzione della polizia, arrestati in sette

In Cina la polizia ha fatto irruzione in una casa di preghiera durante una funzione domenicale, arrestando sette cristiani per violazioni alle norme anti-assembramento Covid-19.

La vicenda, riferita da AsiaNews, ha coinvolto la Zion Reformed Church, nella provincia dello Shanxi "ed è accaduta il 3 aprile scorso ma è rimasta per giorni segreta. Ai test molecolari i 21 presenti, fra cui sette bambini, erano negativi".