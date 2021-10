Cina, Xi: "Taiwan sarà riunificata"

Il presidente cinese Xi Jinping ha promesso di realizzare la "riunificazione" di Taiwan, senza però fare cenno all'uso della forza. Parlando nella Grande Sala del Popolo di Pechino in occasione dell'anniversario della rivoluzione, Xi ha detto che la Cina ha una "gloriosa tradizione" nell'"opporsi al separatismo" e che il separatismo di Taiwan "è l'ostacolo più grande per raggiungere la riunificazione alla madre patria e il più grave pericolo nascosto per il ringiovanimento nazionale".

Xi ha affermato che "la riunificazione con mezzi pacifici è quella più in linea con l'interesse generale della nazione cinese, compresi i compatrioti di Taiwan", aggiungendo che Pechino proteggerà la propria sovranità e unità. “L'obiettivo storico di completare la riunificazione alla madre patria deve essere raggiunto e sarà certamente raggiunto", ha detto ancora il presidente cinese.

Le parole di Xi giungono dopo settimane di forti tensioni tra Pechino e Taipei, con sullo sfondo il confronto più ampio tra Cina e Stati Uniti.