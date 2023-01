Cinghiali, cresce tensione, danni all'agricoltura per 120 mln in 7 anni

Cinghiali nelle campagne e nelle aree urbane, soprattutto a Roma, dove, è notizia dell'ultima ora, un motociclista è in gravi condizioni per essersi scontrato con un cinghiale nei pressi di via Cassia Nuova nella zona dord della capitale. Una situazione definita 'fuori controllo' da parte di molti e cresce la tensione in Italia dove si conta un milione e mezzo di esemplari. Una proliferazione altissima per la quale si sono messe in campo campagne di selezione cresciute in sette anni del 45%. L'Ispra segnala che gli abbattimenti sono stati circa 300.000 all’anno (di cui 257.000 in caccia ordinaria e 42.000 in interventi di controllo faunistico). Il 30% dei contenimenti totali è stato effettuato in Toscana. Il tutto con danni all’agricoltura con una media annuale di oltre 7 milioni di euro. La stima complessiva tra il 2015 e il 2021 è risultata di poco inferiore a 120 milioni di euro di danni per un totale di oltre 105.000 casi.

Confagricoltura e l'Ente Produttori di Selvaggina (Eps) che rappresenta ben 2.700 istituti faunistici e 5.000 soci, auspicano "un piano organico di interventi mirati che ponga fine alla diffusione fuori misura di alcuni esemplari di fauna selvatica anche in ambienti non caratteristici".

"In Italia è necessario un cambio di passo nella gestione di alcune specie di fauna selvatica. Un nuovo modello che tenga insieme gli interessi delle imprese agricole e la tutela ambientale oggi è possibile". È il messaggio che il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ha lanciato da un convegno organizzato a Viterbo.

La Cia-Agricoltori Italiani nel ricordare "un primo risultato tangibile" la misura in manovra che consente la caccia al cinghiale anche nelle aree protette e in città sollecita la politica affinché "ora si lavori insieme per arrivare a una veloce emanazione del Piano straordinario nazionale di gestione e controllo -dichiara il presidente Cia, Cristiano Fini- che dovrà avere una ricaduta nelle singole Regioni dove la questione cinghiali è diventata insostenibile e ha provocato ingenti danni alle coltivazioni, agli allevamenti e alle strutture agricole".

Mentre una ricerca Coldiretti-Ixè rileva che quasi sette italiani su dieci (69%) ritengono che i cinghiali siano troppo numerosi e c’è addirittura un 58% che li considera una vera e propria minaccia per la popolazione, oltre che un serio problema per le coltivazioni e per l’equilibrio ambientale come pensa il 75% degli intervistati.