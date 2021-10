Cingolani: "Italia campione globale della transizione ecologica"

"Obiettivo della nostra missione è trasformare l’Italia in un campione globale della transizione ecologica". Così Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, nel suo contributo all'edizione 2021 del Libro dei Fatti, nella sezione dedicata alla sostenibilità del volume pubblicato dal Gruppo Adnkronos, edizione italiana del celebre 'World Almanac'. Un contributo in cui il ministro del Mite sottolinea le sfide da fronteggiare e le opportunità da cogliere in questa importante quanto delicata fase di cambiamento globale.

"In questa sfida - spiega Cingolani - il Ministero ha l’obbligo di perseguire le politiche ambientali, nella consapevolezza che dobbiamo fronteggiare un grave debito ambientale. Debito che, diversamente da quello economico, è per sua natura un debito comune che trascende i confini degli Stati e non è esigibile esclusivamente in capo a chi lo ha prodotto, che sia una generazione o una collettività, distanti nel tempo o nello spazio. Inoltre, siamo già gravati da un debito ambientale contratto nei passati decenni, il cui montante sarà sempre più faticoso recuperare, se non agiamo per tempo attraverso le tre grandi linee guida che abbiamo individuato".

Tre le principali linee di azione delineate dal ministro per la Transizione ecologica, che devono guidare l'azione del nostro Paese. "Innanzitutto - sottolinea Cingolani - dobbiamo lavorare per rendere il nostro Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, rinforzando la capacità previsionale di fenomeni e impatti tramite sistemi avanzati e integrati di monitoraggio e analisi e rafforzando tutti gli investimenti necessari a rendere più resilienti le infrastrutture critiche, quelle delle reti energetiche e tutte le altre più esposte a problematiche climatiche e idrogeologiche".

'Una supply chain competitiva nei settori a maggior crescita, a partire dall'idrogeno'

La seconda linea di azione individuata dal ministro Cingolani "consiste nel rendere il sistema italiano più sostenibile nel lungo termine, tramite una progressiva decarbonizzazione di tutti i settori. Una piena sostenibilità ambientale – che non si risolve unicamente con la decarbonizzazione del sistema – ma riguarda, tra i tanti aspetti, il miglioramento della gestione dei rifiuti e dell’economia circolare, l’adozione di soluzioni di smart agriculture e il rafforzamento della gestione di risorse naturali (a partire da quelle idriche)".

Infine, una terza linea guida, quella che riguarda "l’accrescimento di una leadership internazionale industriale e di knowledge nelle principali filiere della transizione. Accrescimento da raggiungere attraverso lo sviluppo in Italia di una supply chain competitiva nei settori a maggior crescita per far fronte alla transizione, che consentano di ridurre la dipendenza da importazioni di tecnologie e anzi di farne motore di occupazione e crescita rafforzando la ricerca e lo sviluppo nelle aree più innovative, a partire dall’idrogeno".

