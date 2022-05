Cingolani: "Rigassificatore dove si farà più in fretta, partirà I semestre 2023"

Sul gas "stiamo riempendo gli stoccaggi, l'obiettivo é arrivare al 90% per l'inverno 22-23, questo il punto principale. Il nostro obiettivo è da inizio del 2023 piazzare il primo grosso rigassificatore, nel posto che ci consentirà di fare prima, sono solamente questioni tecniche". Ad affermarlo il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani intervenendo al Festival Città Impresa a Vicenza. Per Cingolani che indica la parte nord del Tirreno o dell'Adriatico "l'area di Piombino e quella di Ravenna sono entrambe scelte eleggibili". La scelta "la stiamo facendo", per partire il primo semestre del 2023.