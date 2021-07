Cino Ricci: "Bracco ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e donarlo a Imperia"

"Diana Bracco non ha fatto bene: ha fatto benissimo a far rinascere il Beatrice e a donarlo a Imperia". Cino Ricci, lo skipper di Azzurra, promuove a pieni voti l'iniziativa Diana De Silva Bracco, leader dell'omonimo gruppo farmaceutico specializzato nell'immagine diagnostica, tramite la Fondazione Bracco. "Basti pensare che tutte le marine militari del mondo -dice Ricci all'Adnkronos- formano i loro futuri ufficiali su velieri, il nostro è l'Amerigo Vespucci: quelle sono le barche adatte a capire cos'è il mare e cos'è il vento. Magari ce ne fossero di imprenditori così, che riportano in vita quelle vecchie signore: e poi i ragazzi si entusiasmeranno sicuramente, altro che i mezzi acrobatici: chi vuole andare a vela deve imparare su quelle meraviglie".