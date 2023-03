La Commissione Europea ha adottato una raccomandazione e una comunicazione per stabilire obiettivi comuni volti a rafforzare la resilienza in materia di catastrofi nella protezione civile. Sono previste misure per preparare meglio i Paesi europei ai rischi naturali, come terremoti, inondazioni e incendi boschivi. La Commissione ha individuato cinque obiettivi da perseguire collettivamente.

I cinque obiettivi europei in materia di resilienza alle catastrofi sono in primis migliorare la valutazione dei rischi, la loro previsione e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi. In secondo luogo aumentare la consapevolezza dei rischi e la preparazione della popolazione. Poi migliorare l'allerta rapida, rafforzare i mezzi di risposta del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea e garantire un solido sistema di protezione civile, operativo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, durante e dopo le catastrofi.

Per attuare questi obiettivi, la Commissione sta avviando cinque iniziative faro, una per ciascun obiettivo. Una di queste sarà il lancio di PreparEu, un programma paneuropeo volto a sensibilizzare i cittadini europei alla resilienza alle catastrofi.