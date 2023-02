Cioccolatini Lindt-Lindor ritirati dai negozi, quali sono: motivo del richiamo

Si tratta delle praline al cioccolato al latte ripiene a forma di cuore: presenza di allergeni non indicati in etichetta

Cioccolatini Lindt-Lindor ripieni al pistacchio ritirati dal commercio. Si tratta di diversi lotti di praline di cioccolato al latte e morbido a forma di cuore, come si legge sul sito del ministero della Salute (LEGGI), per la possibile presenza di un allergene: il pistacchio.

I lotti 'incriminati' sono:

Scatola a forma di cuore da 178 g: L250230 TMC 31/12/2023; L252230 TMC 30/11/2023; L298330 TMC 31/01/2024; L251230 TMC 31/12/2023.

Scatola a forma di cuore da 96 g: L250230 TMC 31/12/2023; L250231 TMC 30/11/2023; L251230 TMC 31/12/2023; L298330 TMC 31/01/2024.

Sede dello stabilimento: L.go E. Bulgheroni, 1 - 21056 Induno Olona (VA)

Data di scadenza o termine minimo di conservazione: 31/12/2023; 30/11/2023; 31/01/2024; 31/12/2023; 30/11/2023.

Sulle confezioni è riportata la dicitura "Può contenere NOCCIOLE ed altra FRUTTA A GUSCIO".

Motivo del richiamo: possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al PISTACCHIO (a forma di cuore) inserite in confezioni dove non è dichiarata la presenza del PISTACCHIO come ingrediente.

Avvertenze: si invitano i soggetti allergici o intolleranti al PISTACCHIO a non consumare il prodotto.