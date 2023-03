Circle prepara lo sbarco in Francia

La lunga crisi dei mercati digitali non sembra aver frenato il dinamismo delle imprese del Web3, in cerca di soluzioni innovative e di posizioni strategiche da conquistare. Circle, gruppo responsabile della gestione delle stablecoin USDC e EUROC, si aggiunge alla lista, con la richiesta per l’autorizzazione a operare sui mercati finanziari francesi. Ma lo sbarco in Francia dovrebbe rappresentare solo la tappa iniziale di un progetto che, nelle speranze della piattaforma, prevede un allargamento ai mercati europei nel loro complesso.