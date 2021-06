Grillo, Procura chiede rinvio a giudizio per Ciro e i suoi tre amici

Sono accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese. L'udienza preliminare è stata fissata per il 25 giugno

La Procura di Tempio Pausania ha chiesto il rinvio a giudizio per Ciro Grillo, il figlio del garante del M5S, e i suoi tre amici, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza italo-norvegese di 19 anni. Il presunto stupro sarebbe avvenuto nel luglio del 2019 nella villa in Costa Smeralda di Beppe Grillo. L'udienza preliminare è stata fissata per il 25 giugno.

Ciro Grillo è stato interrogato dai carabinieri di Genova, nell'ambito dell'inchiesta. Come confermano all'Adnkronos in ambienti giudiziari, il procuratore capo di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, che coordina l'indagine, ha delegato i carabinieri di Genova a raccogliere le dichiarazioni del giovane. E' stato lo stesso Grillo junior, attraverso il suo legale, Enrico Grillo, a chiedere di essere risentito una terza volta. Altri due indagati nel caso della presunta violenza sessuale a casa di Ciro Grillo a Porto Cervo hanno, invece, rinunciato a essere interrogati ancora una volta, come avevano chiesto alla Procura dopo la chiusura delle indagini.