Ciro Immobile, infortunio durante Sassuolo-Lazio: come sta, le condizioni

La Lazio rischia di perdere ancora Ciro Immobile per infortunio. Nel corso del primo tempo della gara con il Sassuolo, il capitano biancoceleste è stato sostituito a causa di un problema al flessore della coscia destra. Mentre cercava di agganciare un lancio lungo, il numero 17 della Lazio ha sentito dolore e, nonostante un primo tentativo di rimanere in campo, ha dovuto lasciare il terreno di gioco dopo soli 15 minuti. Al suo posto è entrato Pedro.

Una volta arrivato in panchina, dopo un breve colloquio con l'allenatore Maurizio Sarri, Immobile è stato subito curato dallo staff sanitario della Lazio che gli ha fasciato la coscia destra poco sopra il ginocchio. Dai primi riscontri si tratta di una distrazione flessore coscia destra. Fra 48-72 ore farà gli accertamenti strumentali per determinare l'entità dello stop. Sicura la sua assenza per gli ottavi di Coppa Italia col Bologna, previsti per giovedì prossimo all'Olimpico; da valutare invece la sua disponibilità o meno per Lazio-Milan di martedì 24 gennaio. "La sensazione è che non sia una cosa grave, ma senza l'esame strumentale è difficile" ha detto Sarri ai microfoni di Sky Sport.