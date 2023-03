Cisco e Mercedes Benz AG: il lavoro ibrido sale a bordo della nuova Classe E

•Il nuovo modello della vice ammiraglia tedesca sarà equipaggiato con Webex Meetings and Calling e disporrà delle funzionalità audio Webex AI, garantendo la massima flessibilità a chi lavora in modalità ibrida, il tutto con la massima attenzione alla sicurezza su strada

•Con Webex i conducenti beneficiano di un'esperienza di collaborazione sicura e intuitiva

•La partnership consolida l'impegno congiunto di Mercedes-Benz e Cisco per portare innovazione nel settore del lavoro ibrido e dei veicoli connessi.

Milano, 28 febbraio 2023. MOBILE WORLD CONGRESS, BARCELLONA, Spagna — Webex sale a bordo della Mercedes Classe E. Grazie a una partnership annunciata nel corso del Mobile World Congress, la piattaforma di collaboration by Cisco equipaggerà i modelli della berlina tedesca offrendo a guidatore e passeggeri la possibilità di lavorare e comunicare in modo sicuro e confortevole all'interno dell’auto, con tutte le funzionalità intuitive a cui i clienti Cisco Webex sono abituati.

L’accordo appena siglato arriva in un momento in cui Mercedes-Benz sta innovando i propri veicoli adattandoli all'era moderna e digitale. Grazie alla loro collaborazione, Mercedes-Benz e Cisco soddisferanno quindi sempre più le esigenze di una forza lavoro ibrida in continua evoluzione.

“Nel lavora ibrido non conta dove si lavora ma come – che sia in ufficio, a casa, in auto o in qualsiasi altro luogo", ha dichiarato Jeetu Patel, Executive Vice President & General Manager, Security & Collaboration, Cisco. "L'ufficio mobile può evolversi solo con una tecnologia di collaborazione affidabile e sicura e che solo Cisco è in grado di fornire. Questa partnership con Mercedes-Benz segna un grande passo avanti nel garantire la flessibilità richiesta da chi lavora in modalità ibrida".

Riunioni e chiamate senza problemi

A bordo della nuova Mercedes Classe E sarà possibile effettuare riunioni e chiamate senza interruzioni con Meetings, utilizzando tutte le funzionalità che fanno parte della suite Webex di Cisco. La tecnologia proprietaria di audio intelligence offerta da Webex permette, fra le tante possibilità, anche quella di eliminare i rumori di sottofondo, migliorando l'esperienza del conducente e di tutti i passeggeri che si trovano a lavorare a bordo del veicolo.

Totale sicurezza

L'aspetto più importante di questo accordo è la sicurezza su strada. L'esperienza di collaborazione immersiva di Webex all’interno della Classe E - comprese le riunioni video, la trascrizione automatica assistita dall'intelligenza artificiale, la condivisione di contenuti e le reazioni (come un pollice in su o un’emoji) - sarà possibile solo quando la vettura è ferma in un parcheggio. Quando è in movimento, le riunioni e le chiamate saranno solo in modalità audio.

Disponibilità

Gli interni della nuova Mercedes-Benz Classe E sono stati presentati in anteprima il 22 febbraio scorso. Il nuovo modello sarà dotato, tra le altre cose, di connessione dati Wi-Fi e cellulare. Utilizzando una delle due connessioni, i conducenti potranno scaricare l'App Webex dal Mercedes Benz Car App Store e visualizzarla direttamente sul touchscreen del sistema di infotainment del veicolo, senza aver bisogno del telefono. Questa offerta sarà disponibile a livello globale sui nuovi veicoli Mercedes-Benz Classe E, che dovrebbero arrivare nelle concessionarie in primavera.

Cisco collabora con oltre 32.000 aziende del settore dei trasporti in 169 Paesi del mondo e possiede 25.000 brevetti in questo campo. Questa partnership con Mercedes-Benz fa parte del programma Webex for Automobiles, che comprende Webex Meetings per Apple CarPlay e la collaborazione con Ford Motor Company.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Group AG, con sede a Stoccarda-Untertürkheim, è responsabile della distribuzione, del marketing e del servizio clienti per tutti i prodotti Mercedes-Benz negli Stati Uniti. MBUSA offre agli automobilisti la gamma più diversificata nel segmento del lusso, con 15 linee di modelli che vanno dal SUV sportivo GLA all'ammiraglia Classe S e alla Mercedes-AMG GT Black Series. MBUSA distribuisce inoltre i furgoni Mercedes-Benz negli Stati Uniti. Ulteriori informazioni su MBUSA e i suoi prodotti sono disponibili all'indirizzo www.mbusa.com e www.mbvans.com.

Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) è leader tecnologico mondiale che dal 1984 è il motore di Internet. Cisco stimola nuove possibilità re-immaginando le vostre applicazioni, proteggendo i vostri dati, trasformando la vostra infrastruttura e potenziando i vostri team per un futuro globale e inclusivo. Scopri di più su The Network e seguici su Twitter @CiscoItalia. Digitaliani: l'impegno Cisco per la Digitalizzazione del Paese.

Webex by Cisco

Webex è un fornitore leader di soluzioni di collaboration basate sul cloud, che comprendono meeting video, chiamate, messaggistica, eventi, polling, video asincrono e soluzioni di customer experience come contact center e dispositivi per la collaborazione purpose-built. La focalizzazione di Webex nell'offrire esperienze di collaborazione inclusive nutre la nostra innovazione, che sfrutta l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per eliminare le barriere geografiche, linguistiche, di personalità e di familiarità con la tecnologia. Le soluzioni sono supportate da sicurezza e privacy by design. Webex opera con le principali applicazioni business e di produttività del mondo, attraverso un'unica applicazione e un'unica interfaccia. Per saperne di più, visitare il sito webex.com.

