Cisco Webex: nuove funzionalità in arrivo

Dall’eliminazione dei rumori di fondo alla riduzione dello stress: ecco come migliorare i meeting di lavoro a distanza

Milano, 17 novembre 2021 — Pioggia di novità per Webex, la piattaforma Cisco grazie alla quale è possibile effettuare in maniera semplice e veloce meeting a distanza, eventi e video training online. E’ in arrivo un pacchetto di nuove funzionalità che vanno dall’eliminazione dei rumori di fondo alla migliore definizione delle immagini, fino all’inclusione ottimizzata di tutti i partecipanti. Lo scopo è uno solo: migliorare un modello di lavoro che sta diventando sempre più flessibile e ibrido.

La piattaforma Webex, che negli ultimi 12 mesi è stata implementata con oltre 1000 innovazioni, consente l'interoperabilità con altre piattaforme di video collaborazione come Zoom, Microsoft e Google. Tale interoperabilità assicura una collaborazione continuativa per le piattaforme e i dispositivi utilizzati dai clienti.

Fornire un ambiente di lavoro ibrido che favorisca inclusione e benessere

• Audio intelligente senza distrazioni, grazie all’Intelligenza Artificiale: la nuova funzionalità optimize for all voices di Webex equalizza le voci in modo che tutti i partecipanti siano sentiti allo stesso modo, indipendentemente dalla loro posizione. La funzionalità speaker selectivity permette invece di differenziare la voce dal rumore di fondo, rimuovendo qualsiasi disturbo.

• Sconfiggere il burnout e favorire un maggior coinvolgimento delle persone: la funzionalità Collaboration Insights aiuta i team a combattere la fatica comunemente diffusa nella forza lavoro e a rafforzare il benessere personale. Connections tiene traccia delle prime 10 persone con cui gli utenti hanno collaborato maggiormente durante la settimana precedente, nonché dei nuovi job title e dell’ubicazione dei colleghi. Le funzionalità Well-being and Cohesion di Personal Insights offrono in maniera anonima informazioni sugli orari di lavoro, una valutazione sul benessere e sui tempi di concentrazione in base agli obiettivi. Un manager, ad esempio, può vedere attraverso una rappresentazione grafica l’andamento di un team che si trova sotto stress a causa di bassi rendimenti a fronte di una mole maggiore di lavoro, e affrontare proattivamente la situazione per migliorarla.

• Ridurre lo stress e prevenire l'affaticamento da riunione: I clienti di Webex Suite hanno accesso a Thrive Reset, una nuova funzionalità pensata sulla base di quanto emerso da una ricerca secondo la quale ci vogliono dai 60 ai 90 secondi per alleviare lo stress. Le persone che usano Webex possono scaricare dei Resets su una serie di argomenti prescelti, oppure caricare foto personali per concentrarsi sulla respirazione, rivedere i problemi da un altro punto di vista o semplicemente alzarsi per distrarsi e ricaricarsi.

• Comunicazione asincrona per ridurre al minimo le riunioni: solo il 48% dei partecipanti in media parla durante le riunioni (fonte: Cisco Hybrid Work Index). Un sistema di comunicazione asincrona come Vidcast offre la possibilità di registrare, guardare e commentare un video con i propri tempi, permettendo di rispettare gli impegni quotidiani già fissati e allo stesso tempo di comunicare e collaborare in modo produttivo con tutto il team, indipendentemente dal fuso orario. La beta di Vidcast è ora aperta al pubblico su vidcast.io e sarà integrata in Webex App dalla primavera del 2022.

Tutti seduti allo stesso tavolo, indipendentemente da dove ci si trovi

• Video migliorato, grazie a una maggior intelligenza della videocamera: la nuova funzionalità People Focus offre una migliore definizione e immagini ottimizzate delle espressioni del viso e del linguaggio del corpo dei partecipanti. L'intelligenza della fotocamera del dispositivo Webex sarà potenziata all'inizio del 2022, migliorando ulteriormente la visualizzazione delle persone, mostrando ad esempio i partecipanti in singole finestre sullo schermo, indipendentemente dal servizio di riunione utilizzato.

• Personalizzare il posto di lavoro con dispositivi colorati : il nuovo Webex Desk Mini permette di organizzare facilmente uno spazio di lavoro, ovunque ci si trovi. E’ dotato di un display interattivo da 15,6 pollici a 1080p, di una fotocamera HD a 64 gradi, speaker full-range e array di microfoni per la rimozione del rumore di fondo. E per la prima volta, Cisco offre diverse opzioni di colore per Webex Desk Mini e Webex Desk da 24 pollici (First Light, Carbon Black, or Woodland Green, Nordic Blue, e l’edizione limitata Desert Sand). Webex Desk Mini e Webex Desk con colori personalizzati saranno disponibili all'inizio del 2022.

• Favorire la collaborazione creativa con il whiteboarding: Webex Whiteboarding consente agli utenti di creare, trovare, modificare e condividere lavagne con chiunque, comprese le persone al di fuori della propria azienda utilizzando qualsiasi dispositivo - mobile, computer portatile, o qualsiasi dispositivo Webex abilitato al tocco, compreso il nuovo Webex Board Pro. Webex Board Pro è dotato di sistema di videoconferenza integrato, doppia fotocamera 4K, audio direzionale, due stylus attivi e la scelta tra un display reattivo da 55 o uno da 75 pollici.

Promuovere eventi ibridi per tutti i tipi di pubblico

• Eventi ibridi scalabili: In seguito all’acquisizione di Socio Labs e Slido, Cisco presenta un portfolio Webex Events ampliato per aiutare le organizzazioni a promuovere eventi ibridi di qualsiasi tipo e dimensione, dai webinar agli eventi multisessione sino alle grandi conferenze. Tramite Webex Events è possibile gestire eventi ibridi fino a 10.000 partecipanti in modalità webinar e 100.000 in modalità webcast tramite WebexWebinars. L'integrazione della tecnologia di Slido per i sondaggi, questionari e Q&A aumenta l'interattività e il coinvolgimento dei partecipanti.

• Traduzione simultanea per un pubblico globale: solo Webex Events offre agli organizzatori di riunioni o eventi multilingue la possibilità di programmare una quantità illimitata di canali linguistici con più interpreti. I partecipanti possono selezionare la loro lingua preferita una volta iscritti.

Flussi di lavoro flessibili e sicuri per collaborare da qualsiasi luogo

• Comunicazione fluida indipendentemente dal dispositivo o dalla piattaforma: i dispositivi Webex supportano l'interoperabilità con Zoom, Microsoft e Google.

• Flussi di lavoro continui con app integrate: per aiutare gli utenti che passano da un'app all'altra durante le riunioni Webex e l’invio di messaggi, sono previste oltre 60 integrazioni in Webex, inclusi Smartsheet, Hacker Rank, Thrive Reset, Miro e Mural. Ulteriori integrazioni di partner saranno disponibili nei prossimi mesi.

• Visibilità in tutta l’esperienza di collaborazione: Cisco Meraki Insight e ThousandEyes permettono ai team IT di proteggere proattivamente l'esperienza di collaborazione Webex. Con Meraki Insight, i team IT beneficiano di un'analisi delle cause principali utilizzando l’AI per localizzare i problemi. Con il monitoraggio dell'esperienza digitale che sfrutta il nuovo ThousandEyesWebex Agents, i team IT ottengono una visibilità senza precedenti per identificare, diagnosticare e risolvere rapidamente i problemi di performance.

