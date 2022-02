Cisl, a Taormina congresso regionale con Carfagna, Sbarra e Musmeci

Si terrà a Taormina (Messina) il XIII congresso regionale Cisl Sicilia. All'assise, che si svolgerà martedì 1 e mercoledì 2 marzo, parteciperanno 350 delegati, vertici istituzionali - dalla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno alla ministra per il Sud Mara Carfagna al governatore Nello Musumeci - rappresentanti di forze economiche e sociali. Tra gli altri, il vicepresidente di Confindustria e presidente dei Giovani imprenditori, Riccardo Di Stefano e il leader nazionale Cisl Luigi Sbarra, oltre al segretario uscente della Cisl Sicilia, Sebastiano Cappuccio, che aprirà i lavori con la relazione che sarà letta l'1 mattina alle 9.45.

Seguirà un focus ('Ma la Sicilia riparte?') su Pnrr, fondi Ue e prospettive di sviluppo dell'Isola. Vi prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali e Ue che saranno intervistati dai vertici delle principali testate dell'Isola: Rino Cascio, caporedattore della Tgr Rai Sicilia; Lino Morgante, direttore editoriale di Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia; Antonello Piraneo, direttore responsabile de La Sicilia e Marco Romano, direttore responsabile del Giornale di Sicilia. A moderare il confronto, la giornalista Elvira Terranova (Adnkronos). Il pomeriggio dell'1 proseguirà con il dibattito, che si concluderà alle 19 con l'intervento del segretario generale Sbarra.

Il 2 marzo l'elezione del nuovo segretario regionale e la segreteria

Mercoledì 2 la tabella di marcia congressuale prevede gli interventi, in mattinata, di Giulia Giuffrè, portavoce dell'Osservatorio contro la violenza di genere nei luoghi di lavoro, 6Libera; Ekatherina Ziuzuk dell'associazione Supolka che riunisce i profughi bielorussi in Italia, e di Maria Falcone, presidente della fondazione intitolata al fratello Giovanni. A seguire, le operazioni di voto per l'elezione del nuovo segretario e della nuova segreteria regionali, che dovrebbero concludersi intorno alle 14.