Citazioni famose in Italia: quali luoghi le hanno ispirate?

Johann Wolfgang von Goethe – Terracina (Latina)

Nel 2020 uno studio ha definito gli italiani uno dei popoli che legge meno libri, nell’arco di un anno, ma che si tatua più citazioni a livello mondiale.

Quando le citazioni vengono utilizzate? Quali sono le migliori citazioni d’amore? O in vista della Pasqua, in quanti si affidano ai motori di ricerca per cercare “Le migliori frasi per Pasqua?”.

L’elenco è lungo tra “Citazioni sul non fidarsi”, “Proverbi sulla suocera” fino alle più cercate e utilizzate in assoluto: Aforismi e citazioni d’amore.

In quanti però sanno quando, dove e con chi sono nate le più famose e utilizzate citazioni italiane?

Attraverso la selezione fatta da IgersItalia, di seguito un itinerario, dal Centro a Nord Italia, per conoscere i luoghi del Bel Paese visitati dai più grandi poeti e scrittori dei secoli scorsi, luoghi che hanno saputo ispirare gli autori delle frasi più utilizzate (e tatuate) che riportiamo per ispirare i più e raccontare la storia dei loro viaggi in Italia.

“Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora.”

Citazione Johann Wolfgang von Goethe.

Lo scrittore, poeta (e molto altro) tedesco nel 1787 fece tappa a Terracina durante il suo “Viaggio in Italia”, spostandosi da Roma a Napoli, lungo la Via Appia. Fermandosi ad ammirare il Pisco Montano e il Tempio di Giove. Si pensa dunque questa frase possa essere collegata alla scoperta del Lazio e delle sue meraviglie. Goethe fu il fautore dell’idea di “Weltliteratur” (letteratura mondiale) dove lo studioso sosteneva che la letteratura doveva e poteva essere sconfinata, nella sua fruizione, essendo forgiata dalla curiosità, passione e amore umano.

