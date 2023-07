Citroen C3 Pluriel: 20 anni e non dimostrarli

Linea originale per un’auto unica nel suo genere: Citroen C3 Pluriel festeggia i suoi 20 anni.

Citroen C3 Pluriel è pronta a festeggiare il suo 20° anniversario.

Oltre 115.000 esemplari prodotti dal 2003 al 2010, Citroen C3 Pluriel era assemblata nello stabilimento di Villaverde in Spagna.

Una simpatica vettura con una modularità eccezionale, perché può assumere cinque diverse configurazioni: berlina, berlina panoramica, cabriolet, spider e spider pick-up .

Nella configurazione originale è una berlina, che con il tetto aperto si trasforma in una due porte panoramica, grazie alla capote elettrica, si può trasformare in una cabriolet e, rimuovendo le arcate, può diventare una spider, con una linea che esalta ulteriormente la sua voglia di libertà.

Citroen C3 Pluriel: nel segno della 2CV

Senza le arcate e con i sedili posteriori ripiegati ecco che la versatile vettura francese si trasforma in un pick-up spider con soli due sedili. Tutte le configurazioni sono la cartina di tornasole di un concetto di vita che predilige tempo libero e gioia di vivere.

Nel corso della breve ma intensa commercializzazione,, diverse sono state le iniziative che hanno visto la C3 Pluriel protagonista, tra cui il festival dei cortometraggi con il «Courts Singuliers, Courts Pluriels », e l’evento del 2004, «Sposarsi in C3 Pluriel”.

Con questa iniziativa la Casa francese offriva ai futuri sposi la possibilità di prendere in prestito, gratuitamente, una C3 Pluriel durante il loro weekend di nozze.

Pur prestando il fianco ad essere diversamente vissuta, in nessun caso scende a compromessi per il comfort e la sicurezza, disponendo di una serie di aiuti alla guida, come la frenata di emergenza.

Anche l’abitacolo offre tutti i comfort e la sua stessa conformazione assicura luminosità ed una vista panoramica.

Nel corso della sua vita non ha disdegnato le sue antenate e, nel 2008, in occasione del 60° compleanno dell’iconica 2CV, venne commercializzata una speciale edizione, la Charleston, in omaggio alla 2CV Charleston, lanciata nel 1980.