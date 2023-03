Citroen C5 X: Best Large Car

In occasione della 13esima edizione del Women’s World Car of the Year, la Citroen C5 X vince il premio Best Large Car.

Citroen C5 X riceve il prestigioso premio WWCOTY 2023 come “Best Large Car”.

Una giuria creata da Sandy Myhre che permette alle donne di esprimere il proprio giudizio e parere sulle auto nuove in arrivo sul mercato, così 63 giornaliste specializzate nel settore automotive, provenienti da 45 paesi diversi (5 continenti) hanno premiato la nuova Citroen C5 X.

Sei categorie, large car, performance car, urban car, large SUV, 4x4 and family SUV, ogni vettura vincitrice è stata premiata per la sua efficienza, per il basso impatto ambientale, per il rapporto prezzo / qualità, per comfort, tecnologia, maneggevolezza e design.

In occasione dell’8 Marzo, la Giornata Internazionale della Donna, sarà eletta la vincitrice assoluta del WWCOTY.

Citroen C5 X: 45.000 esemplari consegnati in uno anno

È stata presentata nel 2021, la C5 X rappresenta la massima espressione tecnologica del Marchio francese. A livello europeo, in un solo anno di permanenza sul mercato, è stata venduta in oltre 45.000 esemplari, a partire dalla seconda metà dell’anno è leader nella classifica delle berline mainstream del segmento D.

Versatile ed elegante, abbina lo spazio di una station wagon alla dinamicità di un SUV. La presenza dei sedili Citroen Advanced Comfort e le sospensioni Citroen Advanced Comfort massimizzano comfort e piacere di guida.

Una “berlina” spaziosa ma anche e soprattutto tecnologica, l’Extended Head-Up Display e il sistema multimediale MyCitroen Drive Plus con riconoscimento vocale e display touch da 12 pollici, semplificano la vita a bordo.

Citroen C5 X è disponibile anche con motorizzazioni ibride plug-in.

In listino sono presenti due motorizzazioni benzina con alimentazione ibrida plug-in: la 180 e-EAT8 e la PHEV 225 e-EAT8, quest’ultima rappresenta il 60% delle vendite.