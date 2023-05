Citroen My AMY Buggy: la special edition del quadriciclo elettrico

Sarà commercializzata in soli 1.000 esemplari l’originale e intraprendente quadriciclo elettrico: la Citroen My AMY Buggy

Citroen My AMY Buggy è una nuova edizione speciale dell'originale quadriciclo elettrico francese.

Sarà prodotta in soli 1.000 esemplari, una versione che nasce sull’onda del successo che ha riscontrato la vendita on line di 50 unità della Citroen My Ami Buggy Ultra-Limited Series.

La francesina sarà disponibile in diversi mercati europei tra cui Italia, Grecia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Marocco e anche in Turchia.

Le ordinazioni online partiranno dal prossimo 20 giugno a partire dalle ore 10:00.

Fin dalla sua prima apparizione sul mercato, la vettura ha sorpreso per il suo design particolare, grazie ai suoi 2,41 metri di lunghezza è un quadriciclo ultra compatto ed elettrico ma soprattutto si ricarica in 4 ore con una semplice presa da 220 Volt, come un normale elettrodomestico.

Citroen My AMY Buggy: stile e originalità

Può essere guidato dall’età di quattordici anni, ha un costo di acquisto basso e la sua distribuzione sul mercato è capillare grazie alla rete di vendita non automobilistica ma attraverso grandi catene commerciali come può esserlo la Fnac in Italia.

La Casa del Doppio Chevron, con questa edizione speciale, ha fatto un ulteriore passo in avanti sia nel design esterno che interno della vettura. Il principio che caratterizza questa versione speciale è lo stesso della versione precedente, ossia niente porte né tetto, pur se per proteggersi da condizioni climatiche avverse sono state previste nuove coperture in plastica in aggiunta alla protezione del tetto, per un abitacolo quasi totalmente chiuso.

Durante l’uso quotidiano è possibile arrotolare le protezioni e fissarle ai montanti delle portiere con bottoni a pressione, come il tetto che può essere agganciato alla parte posteriore del veicolo.

La livrea continua ad essere color kaki, con le piastre paramotore, i passaruota, i paraurti rinforzati che conferiscono alla vettura un aspetto muscoloso.

La strumentazione è sempre posizionata sul piantone dello sterzo, ha un gusto retrò ed il vano portaoggetti con cerniera può essere utilizzato per riporre effetti personali e può essere asportato dal conducente quando esce dalla vettura .

Ed anche l’Ultimate Ears Boom, altoparlante Bluetooth, è asportabile, con una batteria che può durare 15 ore, sulla My Ami Buggy si posiziona in un apposito alloggiamento sul cruscotto, accanto al volante.