Citroen Oli: il SUV elettrico controcorrente

Citroen Oli è stata presentata in anteprima mondiale al Salone Internazionale dell’Automobile di Parigi lo scorso 29 settembre.

Arriva anche in Italia l’originale Citroen Oli, un SUV elettrico che rappresenta la visione della mobilità sostenibile e a zero emissioni, del Marchio automobilistico francese. Una concept car controcorrente, non solo per via del suo design, ma anche per l’utilizzo di materiali riciclati e naturali e per un peso che rispetto alle concorrenti, rappresenta un’altra vera novità.

Una massa di circa 1.000 kg per un SUV compatto, dotato di un pacco batteria da 40 kWh per un’autonomia fino a 400 km ed una velocità massima pari a 110 km/h. Per effettuare una ricarica dal 20 all’80% occorrono circa 23 minuti.

Citroen Oli è realizzata con materiali innovativi

Il suo aspetto originale rispecchia i suoi contenuti innovativi, il tetto, cofano e pianale del vano bagagli sono realizzati con materiali non comuni per il settore automotive, come ad esempio il cartone alveolare riciclato, resistente e calpestabile.

Anche la batteria leggera e facilmente ricaricabile, ha contribuito in maniera significativa, al contenimento del peso della concept car francese.

In occasione della conferenza stampa che si è svolta a Milano, Alessandro Musumeci, Marketing Manager Citroen Italia, ha anticipato una interessante novità che arriverà nel corso del 2023, la Citroen My Ami Buggy, quadriciclo elettrico che sarà disponibile sul mercato italiano e che di fatto seguirà il lancio delle innovative C4X ed e-C4X, due nuovi modelli che saranno presentati entro fine mese.

Citroen C3: un grande successo in Italia

Interessante è stato anche l’intervento di Marco Antonini, Country Manager di Citroen Italia, che ha ribadito come la nuova C3 sia stata lo scorso anno, la best seller della gamma ma anche il quarto dello più apprezzato in Italia con oltre 30.400 immatricolazioni, per uno share pari al 12%.